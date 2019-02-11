機師罷工衝擊華航股價　開盤一度重挫逾6%跌破10元大關

▲華航機師工會罷工仍持續進行。（圖／記者呂佳賢攝）

財經中心／綜合報導

華航機師罷工事件持續延燒，目前已逾600名機師繳交檢定證加入罷工行列，嚴重影響華航營運，因此台股今（11）日開盤後，華航股價一度跌破10元大關來到9.92元，跌幅達5.9%。

華航10日公告指出，自2月8日至2月10日總計取消60個航班，營收損失估計約7800萬元，其他影響金額尚在估算中。先前法人就指出，若以2016年的華航空服員罷工事件來觀察，保守估計當年降低華航營運收入、簽轉暨賠償成本，損失高達台幣近10億餘元，而今日邁入罷工第4天，勞資雙方也將於今（11）日下午17時進行第2次勞資會談，法人預估，若華航同意疲勞航班改善方案，預估一年將增加4至5億元人事成本，也將影響華航未來的獲利表現。

▲華航罷工估計影響逾萬名旅客。（圖／記者呂佳賢攝）

在旅客補償方案部分，原先傳出華航應交通部長林佳龍指示，承諾賠償給乘客（包括旅行業者及散客）之方案，旅行社任何衍生費用採實報實銷、散客部分將高於空服員罷工的1天賠償100美元。

但華航事後提出澄清，重申有關此次機師罷工行動，因屬不可抗力因素，不在航空公司責任範圍。相關回應已公告於華航官網。（可參考旅客運輸條款第十條10.2.1.1）。若旅客認為特殊情況需要賠償，無論散客或團客都可上傳單據，華航將一一檢視後，進行合理補償。