台酒代總經理年初一心肌梗塞猝逝　副總黃及時暫代

▲台灣菸酒農曆年期間傳出代總張黎明不幸猝逝(圖／記者張一中攝）

記者吳靜君／台北報導



去年底代理台酒總經理的台酒副總張黎明，傳出大年初一因心肌梗塞急救無效猝逝，台酒公司表示，張黎明是去年12月25日暫時代理總經理，2月5日辭世後，改由副總經理黃及時代理。。

張黎明44年次，明年屆滿65歲退休，過年期間心肌梗塞送醫不治，不幸猝逝，台菸酒員工十分震驚不捨。曾歷任烏日啤酒廠廠長、林口印刷廠廠長、竹南啤酒廠廠長啤酒事業部協理，督導啤酒部、菸部、人資及行政處等業務，學經歷豐富，才被相中代理總經理一職。

台酒經營的主要產品項目菸及酒，不但需要面對實力雄厚的國際大廠競爭，而且在社會氛圍及政府政策上都受到明顯不友善的排擠（菸害防制法在反菸團體主導下朝向無菸環境邁進，酒駕罰則越罰越重，酒類產品銷售每況愈下）。不過台酒近年仍積極突破轉型，以挹注國庫。

去年台酒前董事長吳容輝因受邀返鄉擔任嘉義縣副縣長，請辭董事長後，總經理曾俊凱也辭任總經理職務，兩人所留遺缺分別由財政部國產署署長曾國基、張黎明暫代，代理期間3個月。張黎明明年將屆滿65歲退休，但除夕夜因心肌梗塞，送醫急救無效，大年初一傳出猝逝。

目前台酒有兩位副總，分別為曾煥昌與黃及時，台酒公司表示，張黎明是去年12月25日由副總暫時代理總經理，2月5日辭世後，改由副總經理黃及時代理。台酒工會建議，未來總經理接任人選，應該以拔擢內部員工為優先。

▼台灣菸酒副總黃及時外傳接任代總經理的呼聲最高。（圖／翻攝自台酒官網）