葉美麗開春再出招　控何昭陽擅取公司印鑑、違法架空公司

▲誠美材前董事長何昭陽再被指控擅取公司印鑑。（圖／翻攝誠美材官網）

財經中心／綜合報導

偏光片廠誠美材（4960）董座之爭延燒，今（11）日一早誠美材再發重訊，指出前董事長何昭陽已喪失誠美材及其子公司昆山之奇美的法人董事代表，但卻擅自取走公司及負責人登記印鑑仍未歸還，且於2月1日召開臨時董事會架空公司權利、掏空公司資產，稱將追究何昭陽之一切民、刑事責任。

誠美材前董事長何昭陽，被自己延攬來為公司轉型的副董事長葉美麗搶走董事長之位，對此，何昭陽怒指葉美麗以臨時動議方式解任自己董座職務，已違反證交法等相關規定，而且未達3分之2以上的董事通過，主張不具法律效力。

而就在1月14日董事會之時，何昭陽便取走誠美材於經濟部商業司之公司及負責人登記印鑑，並聲稱自108年1月14日起，由其自行保管負責，迄今仍未歸還；對此誠美材在重訊中指出，於經濟部商業司之登記印鑑，屬公司對外所須使用具代表性之印鑑，何昭陽之行為，已違反誠美材印信管理規定，故依法發佈重大訊息，自108年1月14日起，何昭陽擅自行使誠美材公司登記印鑑所為之任何法律行為，均屬逾越權限之無權行為，公司概不承認，如有爭議，均由何昭陽自行負責。

此外，誠美材指出公司已於108年1月14日董事會決議取消何昭陽董事於子公司昆山之奇美的法人董事代表身分，並改派葉美麗董事擔任昆山之奇美之法人董事代表，且決議日即為生效日，同時於同年月30日通知昆山之奇美。故何昭陽已喪失昆山之奇美法人董事代表權，無權再參與昆山之奇美之董事會。

但何昭陽除違法召集昆山之奇美之董事會，還在108年2月1日召開並出席董事會，並於會中作成諸多違法並損害誠美材之決議。除創設臨時經營管理小組，架空誠美材對昆山之奇美的經營權外，並引進他人對昆山之奇美進行增資、成立三個分公司以圖排除誠美材對昆山之奇美的經營與監督，還在昆山之奇美資金短缺的狀況下，為他公司提供最高2億元人民幣之鉅額信用擔保，認為此行為增加公司債務之承諾，形同掏空公司資產，嚴重損害誠美材公司權益。誠美材於重訊中表示，為確保本公司及全體股東之合法權益，將追究何昭陽董事之一切民刑事等責任。