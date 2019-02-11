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Smart智富／用多空反轉股操作術　年賺30%

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▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　呂郁青

從餐飲達人晉升為投資達人，楊忠憲近3年操作過的股票高達100檔左右，勝率超過8成，創造出平均約30%的年化報酬率，而能有如此好成績，靠的就是以技術面為主，籌碼面與消息面為輔的「多空反轉股操作術」。

楊忠憲是小人物餐飲連鎖事業的負責人，銷售產品以炸雞與茶飲為主，據點遍及國內外。2011年，楊忠憲的餐飲事業發展穩定，因此心生想要再走出人生「第二曲線」的願望，他花了1年的時間，廣泛閱讀各種投資書籍後，決定專研流動性高，資金門檻可高可低的股票。

利用3年的時間，楊忠憲研讀近80本財經書籍，楊忠憲將書本上的知識融入操作實務中，並且不斷修改，終於自創出一套「多空反轉股操作術」，使他的資產多年來不斷累積，他每天都跟親朋好友分享選股標的，近3年下來，勝率超過8成，平均年化報酬率高達30%。而楊忠憲選股與買賣的操作步驟如下：

步驟1》從熱門族群篩許標的

2019年年初最熱門的題材就是5G概念股，這些族群的標的每天在媒體上的消息最多，也成為楊忠憲初步的選股池。

楊忠憲會在看盤軟體中找出概念股中的標的，並且打開個股技術線型的日線圖，一檔一檔用目測的方式，快速篩選出底部型態或頭部型態已經完成或接近完成的股票。

底部型態有很多種，但是，楊忠憲偏愛頭肩底、雙重底（W底）、多重底（三重底）與弧形底等4種，因為它們的辨識度與準確度都較高，而且都畫出頸線後，藉由型態的等距漲幅滿足點，可算出目標價。而目標價的計算方式是，當底部型態完成後，算出頸線到最低點的距離（例如10元），再從頸線向上加同等的距離（例如10元），就是預期上漲的目標價。

步驟2》用籌碼面縮小自選股

在40～50檔的概念股中，用目測方式篩出底部型態已經完成或即將完成的標的後，通常只剩下不到10檔股票，楊忠憲會一檔檔查看籌碼面，並且只留下籌碼偏多的股票，而他查看籌碼面主要會看3大部分：

①法人：外資、投信、自營商同時買進是最強烈的多頭訊號，如果法人不同步，至少要外資或投信其中之一有積極買盤，自營商為短線，因此參考性較低。

②融資與融券：代表散戶的融資最好是減碼，以利後勢股價可以穩定上漲，不過，投資人要留意的是，若是在漲勢末端，融資增加也可能再噴一小段。另外，融券最好增加，因為當股價發動攻擊後，融券將會是之後回補股票時的買盤，但是不見得每次都會出現。

③買賣家數：買賣家數愈集中愈好，代表籌碼是集中在少數人手上。

雖然要看的指標不少，但是，楊忠憲說，只要事先設定好，就可以快速瀏覽並且比較出各股票的籌碼面優劣。

步驟3》技術面決定買賣點

經過上面2個步驟後，通常只剩下3～4檔股票，「找股票要找距離發動點較近的，最好是3天內有機會表態的股票，才能進場後迅速獲利。」楊忠憲解釋，而他會每日觀察個股技術線型的變化，當股價站上20日均線，而且突破頸線時，就是第一個最佳買點，當股價突破頸線上漲後，通常會回測到頸線附近，回測不跌破頸線又上漲的話，則是加碼訊號。

至於賣出條件有兩種：第一種是，股價達到目標價，也就是從最低價到頸線的等距漲幅滿足點位，一旦股價漲到目標價，就一次全數獲利了結；第二種是，在股價還沒有達到目標價，但是已經出現爆量長黑、長上影線、乖離率過大等3種技術面的出場訊號，楊忠憲就會先行減碼。另外，如果大盤表現不佳，楊忠憲也可能全數出清。

楊忠憲提醒，在抱股的過程中，要隨時留意籌碼面的變化，看看是否轉弱，如果有，要留意技術面是否跟著轉差，一旦技術面也出現上述3大出場訊號，就要果斷賣股，千萬不要戀棧。另外，楊忠憲布局一檔股票的交易週期，通常在1個月之內，如果預期股價要漲，卻一直沒有發動，不論賺賠，他還是會出場。

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