新春開工！證券暨期貨業齊聚一堂新春團拜　證交所祭5大推廣重點



▲台灣證券交易所今日舉行證券暨期貨業新春團拜。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

今（11）日是金豬年新春開紅盤日，台灣證券交易所也於今早舉行證券暨期貨業新春團拜，邀請金管會、期交所、櫃買中心、券商公會、投信投顧公會等重要財經部會首長與會向投資大眾賀新春，並發表各家在金豬年的業務推動重點。證交所董事長許璋瑤表示，過去一年全球資本市場呈現反轉，成交量萎縮，但因上市公司財務相當穩健，在國際市場中表現相對穩定，而資本市場未來面對國際競爭壓力，他提出5大方向因應。

許璋瑤指出，過去一年台灣資本市場雖然萎縮，但因為上市公司財務穩健，生產、營運與獲利基本面都相當穩健，因此萎縮幅度相對國際市場微小，上市公司不論市值、成交量、周轉率在全球排名都有往前邁進，相對衰退較少。

而面對廠商在全球的新布局，以及台灣資本市場要吸引國際資金，除了仰賴全體的努力外，未來證交所也積極朝五大方向努力。首先是擴大資本市場，許璋瑤指出，將來要吸引國際資金進來台灣，目前已經有許多新南向的廠商在尋求新的業務拓展，可以讓生產基地返回台灣投資。

第二，逐筆交易的新制度將在明年3月正式上線，下個月起投資人就可以在擬真平台進行交易，，許璋瑤表示，預計用一年的時間，隨著擬真平台的試驗結果隨時做調整，讓交易制度跟國際接軌，更穩健發展。

第三，指數化投資是全球潮流，過去證交所積極作ETF，而在今年4月央將會推出指數投資證券（Exchange Traded Note, ETN），讓指數化的投資要邁向新的高峰。

第四，金管會這兩年來積極推動金融科技發展，證交所會盡力配合政策協助廠商發展，目前電子交易的作業比例也已經不斷提高，讓交易制度可以更加順利與健全。

第五點是因應證券交易發展快速，最大的關鍵就是基礎設施與資訊的設備投資。許璋瑤說，今年是資訊安全管理法實施的第一年，未來資訊的安全交易是很大的重點，希望讓資本市場交易可以更安全、更順利來推動。

▼台灣證券交易所今日舉行證券暨期貨業新春團拜，證交所董事長許璋瑤祭出今年推廣業務五重點。（圖／記者劉姵呈攝）