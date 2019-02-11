豬事大吉！台股新春開紅盤　開盤大漲120點直奔萬點



▲股市示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

台股春節封關11天期間，美股費半指數勁揚逾5%、台股權王台積電美國存託憑證（ADR）也大漲逾4%，隨著科技股吹起反攻號角，台股金豬年今（11）日開紅盤，隨著大立光與台積電雙雙上漲逾3%領軍電子股，集中市場加權指數開盤大漲97.58點，以10029.84點開出，指數漲幅超過120點，目前指數最高來到10053.31點，新一年的開始就為股民帶來豬事大吉的好兆頭。

美國總統川普表示在3月之前不會與習近平會面。1月的聯準會政策會議將基準利率目標維持在2.25%至2.5%，聯準會未如預期「提前縮表」。美國 ISM 非製造業指數1月份自前月的58下降至56.7，低於預期的 57.4。美國1月ISM 製造業指數意外反彈至56.6，優於預期的54.2。

農曆春節連假期間美股上漲，漲幅介於2.14 至5.35%，美股四大指數短期高檔整理，美股道瓊工業指數上漲526點、漲幅達2.14%，那斯達克指數、標普500指數皆漲逾2.5%，與台灣科技股息息相關的費城半導體指數更大漲5.35%，其中蘋果因為調降大陸iphone售價、銷售量備受期待，股價大漲10.17%，而台積電ADR也上漲4.02%，將有利於台股指數與蘋概股近期表現。

另外，從籌碼面來看，融資餘額持續下降到歷年偏低水位，法人預期持股從散戶轉到有持股信心的公司派大股東、主力大戶、有實力的中實戶手中。而美國聯準會不升息，加上外資回補持股，台股紅包行情可望續揚。

法人表示，美國Fed持續維持鴿派，美國四大指數皆漲多於跌，且美中貿易戰持續朝正面發展，國內產業也傳出利多消息，加上台股技術面呈現多頭格局，年後資金陸續回籠，將有利台股指數挑戰萬點。操作上建議擇優佈局汽車零組件、紡織鞋材、5G題材股，以及高殖利率概念股等。

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