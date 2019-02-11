金豬年開紅盤好采頭　台指期開高大漲逾百點衝破萬點大關

▲金豬年今天開紅盤，台指期開高走高，指數大漲逾百點，衝破萬點大關。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股春節封關期間，美股大漲小幅拉回，金豬年今（11）日開紅盤，可望反應國際股市利多，預估將激勵台股向萬點大關邁進，台指期今天開高走高，電子期指、金融期指攜手走揚，指數大漲逾百點，直接衝破萬點大關。

全球經濟前景放緩、美中貿易談判尚未明朗化，美股上周五漲跌互見，其中道瓊工業平均指數終場下跌63.2點，跌幅0.25%，收25106.33點；那斯達克指數則上漲9.85點，漲幅0.14%，以7298.2點作收；標準普爾500指數小幅收漲1.83點，漲幅0.07%，報2707.88點；費城半導體指數尾盤下滑1.49點，跌幅0.11%，收1302.42點。

台指期在金狗年封關日以小紅作收，終場小漲4點，收在9926點，與現貨相較，逆價差6.26點，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1974口至2萬3444口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少1787口至5萬420口。

分析師表示，從過往機率來看，年後開紅盤的機率高達6至7成，台指期開紅盤機率是有的；另美股在休市期間，道瓊指數漲逾500點，漲幅逾2%，短線可望持多方走勢，可望挑戰萬點行情。