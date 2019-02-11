台股金豬年開紅盤！謝金河：美股多頭助攻

▲台股開紅盤，上漲機會高有利挑戰萬點。（圖／翻攝自網路）

財經中心／綜合報導

台股今（11）日即將開盤，而財信傳媒集團董事長謝金河7日就在臉書指出，在台股春節封關的這段日子，美股表現相當不錯，扭轉空頭頹勢，對台股11日開紅盤有助益。

謝金河指表示，在我國春節假期當中，美國股市表現不錯，道瓊工業指數繼元月大漲1672.21後，二月又上漲390.63，連兩個月大漲使美國股市重新站上年缐，扭轉空頭頹勢，對台股11日開紅盤有助益。

他指出，五大科技巨擘（FAAMG五大科技股）的市值在本周再度重新洗牌，蘋果股價從142美元拉升至175.08美元，使該公司重返市值第一的寶座，微軟（Microsoft）居次，亞馬遜（Amazon）掉至第三，Google第四，臉書（Facrbook）仍然第五。其中彈幅最大的是臉書，該公司股價從123.02美元拉升至171.98美元，使公司市值增加1407.12億美元。

且FAAMG五大科技股中的微軟（Microsoft）、Google、臉書（Facrbook）和亞馬遜（Amazon）都站上年線，顯見ETF的龐大賣壓已減輕壓力。此外，台灣的台積電ADR從34.21美元拉升至38.82美元，市值增加243.93億美元，也有利台股農曆年後開紅盤後的表現。黃仁勲的Nvidia則是唯一落後較多的，目前仍在低檔震盪。