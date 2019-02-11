　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

貿易戰成最後稻草　代工廠豬年遷移潮來了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 仁寶尾牙 。（圖／記者周康玉攝）

仁寶表示，長遠考量，會將生產線拉到不同的基地。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

中美貿易戰成持久戰，以中國大陸為主要基地的各個代工廠也快受不了，大老闆們紛從去年下半年的「要遷移得再觀察」，如今紛紛改口抱怨中國大陸勞工成本高，或是基於長期考量，遷移產地是「遲早的事」，貿易戰遲遲未了，成代工廠最後一根稻草。

筆電及Apple Watch代工廠仁寶在過年前尾牙中表示，如果今年3月談判結果不順利，將以越南為主要基地，首批招募員工6000、7000人，台灣則是要在擴編3000人，但有待供應商一同做決定。

仁寶的生產基地的遷移考慮三項：人口、土地取得容易、政府效率等。除了越南之外，對仁寶而言，仍以越南為主，管理比較方便，菲律賓、印度也有在評估。

然而，仁寶總經理翁宗斌表示，就算美中談判順利，就長遠考量，還是會將生產線拉到不同的基地。

和碩則是在年初證實，已經在印尼巴淡島已開始量產受貿易戰關稅衝擊的網通產品，印度、越南廠區也將隨後跟著動起來，預估2020年後才可能量產。除了印尼，和碩在新店、龜山廠區專門生產高附加價值產品，多為政府公家單位訂單。

和碩董事長童子賢表示，中國大陸什麼都好，包括中央與地方產業政策的一致性，勞工的工作態度也相對東南亞積極。雖然將網通產品遷移東南亞生產，是為了避免美中貿易戰高關稅波及，但布局東南亞也不全為了美中貿易摩擦，工資上漲是關鍵。

廣達則在去年11月法說會時表示，會將較為高端產品已經移回台灣，且董事會已經授權，可隨時啟動擴廠、遷移產線等應變計畫，以美國加州灣區和田納西州、台灣林口、德國等地為主。

ET快訊
即／600機師罷工「航班狂取消」！交通部出手　勞資明17時再
純元皇后才是心機女！《甄嬛》5個隱藏劇情　網傻眼：8年沒發現
快訊／大樂透「1.5億」頭獎槓龜！　23組百萬紅包出爐
6隻蚯蚓躺碗內！她「月底吃土」全嗑光　網驚：太噁了

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

貿易戰成最後稻草　代工廠豬年遷移潮來了

搶搭年後轉職潮　科技廠徵才春節假期後開跑

不怕被孤立！華為靠內需就夠了　供應鏈豬年開工搶錢

從劍橋分析到5000萬個資外洩　網友爆狗年最擔心社群網站

貝佐斯離婚後網友仍追殺　列10招要消費者豬年別再依賴亞馬遜

快訊／大樂透「1.5億」頭獎槓龜！下期上看1.1億元　23組百萬紅包出爐

財神不錯過！6招「錢包整理術」拯救漏財衰運

全球首富的偶像 貝佐斯願意每周為他送咖啡及點心

快訊／初六送窮神！「1.5億大樂透」開獎　最後84組春節大紅包出爐

高通好忙！年前戰蘋果、華為　年後又要PK聯發科

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

3歲女被噴槍奪命！媽媽過年心碎　PO文控訴爸爸「我恨我的心軟」

狗狗跌落12m冰隙困8hr...　奇蹟獲救主人淚崩衝上前擁抱

想想自以為是人！藐視逗貓棒 　蔡英文抓牠照鏡子「那是你啊」

恭喜！陳意涵生了　 水瓶座兒子名字曝光

貿易戰成最後稻草　代工廠豬年遷移潮來了

搶搭年後轉職潮　科技廠徵才春節假期後開跑

不怕被孤立！華為靠內需就夠了　供應鏈豬年開工搶錢

從劍橋分析到5000萬個資外洩　網友爆狗年最擔心社群網站

貝佐斯離婚後網友仍追殺　列10招要消費者豬年別再依賴亞馬遜

快訊／大樂透「1.5億」頭獎槓龜！下期上看1.1億元　23組百萬紅包出爐

財神不錯過！6招「錢包整理術」拯救漏財衰運

全球首富的偶像 貝佐斯願意每周為他送咖啡及點心

快訊／初六送窮神！「1.5億大樂透」開獎　最後84組春節大紅包出爐

高通好忙！年前戰蘋果、華為　年後又要PK聯發科

貿易戰成最後稻草　代工廠豬年遷移潮來了

華航機師爆料被霸凌！對話截圖曝光「不敢吃飯喝飲料」　工會回應了

來自紐約的大地色女孩　極簡摩登風賦予每日#OOTD靈感參考來源

8位「實力派女Rapper」經歷超狂！　19歲的「她」差點進YG

泡澡完開門尿尿！喵皇「股間伸爪」爆擊…他握住「蛋蛋」倒地：Ｘ！

600機師罷工！華航3天營收損失7800萬　交部出手救「勞資17時再戰」

春節期間「4.15億人次」出遊　陸文旅部：旅遊收入2.3兆元

三上悠亞是「真KPOP粉」無誤　看一眼秒認出BTS名言

開工收心操！星巴克買1送1、萊爾富大熱美1元　18家咖啡優惠懶人包

《奈何BOSS》櫻桃吻未剪接版！　凌BOSS深吻咬走老婆口中櫻桃…甜到網暈了

豆柴因吹毛生氣「狂碎唸」　網友笑：氣到話都講不清楚

財經熱門新聞

即／大樂透1.5億頭獎槓龜　下..

即／1.5億大樂透開獎！中獎號..

6招「錢包整理術」拯救漏財衰運

新款iPhone功能改動　卻不..

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中30..

華為靠內需就夠了　供應鏈豬年開..

搶搭年後轉職潮　科技廠徵才開跑

行動支付豬年高回饋　搶大餅

網友爆狗年最擔心社群網站

郭台銘帶領鴻海朝科技服務轉型

科技寒冬來了！工程師半年被資遣..

機師罷工／—張表看懂8家保險快..

愛玩3星彩　這一組號碼開出機率..

10招讓消費者豬年別再依賴亞馬..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

屏東驚現湘西趕屍！掀開萬人嚇尿

陸客要退貨被拒　暴怒鬧高雄百貨

9天年假好快！別怕還有「5假期」照樣爽放

明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰

被開單6同學笑倒合照　苦主：X巴

詹惟中2019預言　金豬年12生肖財運大解析

想和男友過耶誕！她偷Line主管下場慘

吳宗憲二女兒「學霸背景」曝光！25歲當總經理

純元皇后才是心機女！《甄嬛》5隱藏版劇情曝光

華航罷工…范瑋琪哀號挨轟！　陳建州解釋「背後重要原因」：真的會有危機

人死後血液沉澱　分散全身變屍體

洋蔥PO照「整個人瘦一圈」！網驚：快認不出來

修杰楷「寵妻5細節」網推爆！

快訊／華航罷工「航班狂取消」！勞資11日午後再啟談判

17歲女有D罩杯　母：長胸不長高

更多

最夯影音

更多

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面