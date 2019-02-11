貿易戰成最後稻草　代工廠豬年遷移潮來了

▲仁寶表示，長遠考量，會將生產線拉到不同的基地。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

中美貿易戰成持久戰，以中國大陸為主要基地的各個代工廠也快受不了，大老闆們紛從去年下半年的「要遷移得再觀察」，如今紛紛改口抱怨中國大陸勞工成本高，或是基於長期考量，遷移產地是「遲早的事」，貿易戰遲遲未了，成代工廠最後一根稻草。

筆電及Apple Watch代工廠仁寶在過年前尾牙中表示，如果今年3月談判結果不順利，將以越南為主要基地，首批招募員工6000、7000人，台灣則是要在擴編3000人，但有待供應商一同做決定。

仁寶的生產基地的遷移考慮三項：人口、土地取得容易、政府效率等。除了越南之外，對仁寶而言，仍以越南為主，管理比較方便，菲律賓、印度也有在評估。

然而，仁寶總經理翁宗斌表示，就算美中談判順利，就長遠考量，還是會將生產線拉到不同的基地。

和碩則是在年初證實，已經在印尼巴淡島已開始量產受貿易戰關稅衝擊的網通產品，印度、越南廠區也將隨後跟著動起來，預估2020年後才可能量產。除了印尼，和碩在新店、龜山廠區專門生產高附加價值產品，多為政府公家單位訂單。

和碩董事長童子賢表示，中國大陸什麼都好，包括中央與地方產業政策的一致性，勞工的工作態度也相對東南亞積極。雖然將網通產品遷移東南亞生產，是為了避免美中貿易戰高關稅波及，但布局東南亞也不全為了美中貿易摩擦，工資上漲是關鍵。

廣達則在去年11月法說會時表示，會將較為高端產品已經移回台灣，且董事會已經授權，可隨時啟動擴廠、遷移產線等應變計畫，以美國加州灣區和田納西州、台灣林口、德國等地為主。