今日開工搶發財！股海兩招教你賺紅包



▲想搶進金豬年開紅盤行情，靠兩招就可以賺到開工紅包。（示意圖／記者許凱彰攝）

記者劉姵呈／台北報導

今（11）日為台股開紅盤，雖然台股在元月表現不如預期，狗年封關也未能站上萬點，但農曆春節休市11天期間，在美股強力反彈帶動下，2月11日台股開紅盤上漲機會高，不排除也有挑戰萬點以上的機會，法人表示，過年紅包領不夠沒關係，想搶進金豬年開紅盤行情，靠兩招就可以賺到開工紅包。

美股四大指數在台股休市期間，從1月29日到2月8日各上漲2.2%至5.35%，其中費半指數上漲5.35%最佳，今日台股開紅盤，台積電及科技電子股領軍表現的機會很大；另外，從籌碼面來看，融資餘額持續下降到歷年偏低水位，法人預期持股從散戶轉到有持股信心的公司派大股東、主力大戶、有實力的中實戶手中。而美國聯準會不升息，加上外資回補持股，台股紅包行情可望續揚。

而開紅盤後，怎麼賺進紅包呢？首先，對比去年外資大賣逾3,500億元，今年回補機率大增，主要著眼於便宜估值及較高股利兩大優勢，預料外資將陸續回籠歸隊；目前台股本益比不到13倍，且台股殖利率高逾4.5%，優其其他亞股，高股利優勢顯而易見，因此，除了各公司法說會外，也即將召開董事會決議股息，預期高股息殖利率股有表現空間。

年前開始悄悄吃貨的高殖利率股有聯電、中鋼、緯創、華邦電、永豐金、南亞科、光寶科、國際中橡、旺宏、華通、達方、榮成、遠雄、統一證等個股，殖利率估值在5%以上，且獲外資連續買超5至20日以上，累積張數在2500張至12萬張不等。

第二，豬年開紅盤後，市場資金可望重新回流，基本面表現仍是關鍵，建議可以留意法人買單青睞、具穩定獲利成長能力（2019年的EPS超過1元），且農曆年前股價表現抗震個股；像是有臺企銀、上海商銀、台灣高鐵、緯創、和碩、台泥、義隆、智易等。

展望金豬年，農曆年後隨著科技股投資輪廓逐漸清晰，加上美國聯準會（Fed）鴿聲響亮，市場預期美元趨疲，有利於資金持續流向新興市場，鎖定目標族群有表現機會。