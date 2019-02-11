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金豬年開紅盤！一張表看完台股本周大事

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▲▼ 一張表看完台股本周大事。（圖／記者劉姵呈製）
▲ 一張表看完台股本周大事。（圖／記者劉姵呈製）

記者劉姵呈／台北報導

金豬年今（11）日開紅盤！法人分析，台股在農曆春節休市期間，因美股道瓊指數漲逾500點，科技、半導體股漲幅更大，加上聯準會（Fed）態度轉鴿，年節過後買盤回流，預估將激勵台股直奔「萬」點大關，短線甚至有機會挑戰半年線，但仍有4個要點需要注意。

美股雖然近日震盪走弱，但統計台股1月30日狗年封關後，國際股市無重大利空、漲多跌少，根據統計，台股休市這段期間，美股道瓊指數漲526點、標準普爾500指數漲67點、那斯達克指數漲269點，漲幅介於2%到3之間，費城半導體指數更勁揚4.5%，法人預料對今日台股開紅盤將帶來助益。

再者，由於狗年封關加權指數無力站上萬點，收9932點，證交所統計，自1999年至2018年的20個春節開盤日，指數有14年上漲、6年下跌；尤以去年（狗年）開紅盤日上漲2.81%居冠，一周內漲幅更達3.78%。顯示過去十年的台股在春節開紅盤的表現是漲多於跌，並且往往可延續至元宵節，不排除金豬年開紅盤指數有機會重回萬點大關。

而美國聯準會（Fed）年前就宣布緩升息，有利開年後外資對台股及其他新興市場的買超趨勢延續，法人分析，中國大陸今年有可能降息，先前飽受強勢美元打壓、積極升息或具高利率的國家，更有條件吸引資金回流。

不過，綜合法人看法，雖開紅盤機率高，但仍有幾點要注意：第一，本周14日至15日美國和中國大陸就要啟動新一輪的貿易談判，在3月1日大陸關稅被提高前，談判的結果都可能變動。如果談判不順利，勢必影響美股表現，對豬年開紅盤的台股來說，也增添許多不確定因素。

第二，上市櫃公司1月營收因春節延後至15日公布，雖然近期蘋果的股價呈現漲勢、部分電子股已經回溫，但還是要留意蘋概股及大型龍頭股的業績表現，觀察未來是否有觸底回升的跡象。

第三，年節期間發生華航機師罷工事件，將衝擊華航開盤股價表現；儘管華航罷工事件，金管會及財政部均認為兌台股開盤影響不大，但法人認為，如果罷工持續，2月營收預估至少減少10億元外，華航的前十大股東結構逾四成為官方持股，包括最大單一股東航發會、行政院開發基金、中華電信等，法人認為，在投資人信心不足下，不僅賣壓影響股價，最後仍有全民買單疑慮。

第四，中國大陸14日將公布1月進出口統計，因企業提前出口透支部分未來出口需求的影響仍在，加上美國需求也有所走弱，1月數字恐怕還是不樂觀。

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