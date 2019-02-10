搶搭年後轉職潮　科技廠徵才春節假期後開跑

▲科技業徵才提前開跑 。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

儘管中美貿易戰火衝擊科技業景氣，但絲毫未影響到科技廠徵才的節奏，科技大廠迎接年後轉職潮，紛紛開出亮眼職缺。包括台積電、大立光、廣達等，外商包括美光、金士頓、艾斯摩爾（ASML）旗下漢微科等都積極徵才。

台積電因正進行7奈米製程擴產、5奈米製程建廠、8吋晶圓建廠和3奈米研發等，積極廣徵IT人才，因此從去年12月就開始進行校園徵才，舉辦「2019台積IT徵才講座」，預期招募上千名的工程師將於今年第1季報到。

大立光因為積極獵地擴廠持續徵才，在人力網站開出70多個職缺，以作業員、各類工程師為主，包括軟硬體、光學，和以往不同是，還多了AI演算法工程師，業界猜測和大立光旗下的新事業--大立雲康事業體有關；同時大立光也持續招募韓文採購專員及韓文業務專員，顯示大立光在韓系客戶開發上，已有增員的需求。

廣達開拓人工智慧與自動化等新市場，不僅獵地蓋新廠，今年來也持續在人力網站徵才，徵才範圍從警衛、客服、軟體研發、硬體驗證工程師等都有；此外，廣達董事長林百里去年底法說會時透露，已正在籌備AI實驗室，廣達徵才訊息中，也特別開出人工智慧演算法工程師。

美光同樣也是自去年底開始一連串的校園徵才，將招募先進製程、先進封裝研發、精準工程等IT人才，並開出大學新鮮人月薪46K起跳、碩士50K的薪資條件，預計到今年底，要再徵才1000人。

美商記憶體廠金士頓則因為南科與竹科廠的人力需求，大舉招募機構、軟韌體測試、軟體設計、數位IC設計等工程師職務，並開出40K以上的月薪待遇。

甫通過上市案的緯創旗下子公司緯穎（3231），由於雲端與資料中心市場需求量大，積極擴大人才招募；此外因其準備新蓋SMT廠，在南科廠還招募主管職。