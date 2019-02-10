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不怕被孤立！華為靠內需就夠了　供應鏈豬年開工搶錢

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▲華為預計最快今年銷售量超越三星。（左圖／路透社，右圖／達志影像／美聯社）

華為銷量問鼎全球智慧手機龍頭三星。（左圖／路透社，右圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

華為再遭封殺，捷克國防部要求內部刪除華為手機內的遠端控制軟體AirWatch。儘管華為遭封殺的消息不斷傳出，但華為手機銷售壓倒性成長，不僅從去年第3季超車蘋果，第4季更問鼎全球市佔最大的第一大品牌--三星。

去（2018）年還未結束，華為就宣布去年智慧手機出貨量突破2億支，相較前（2017）年的1.39億支，年成長30%。華為表示，首度突破2億大關，主要仰賴P20系列、Mate20系列、榮耀（Honor）10三款手機。

華為消費者業務CEO余承東更放話，由於歐洲和大陸內需市場持續成長，華為最快明年底前，就會成為世界第一大手機製造商。

▼ 華為消費者業務集團首席執行官余承東（Richard Yu）先前表示，「即使沒有美國市場，我們也將是世界第一。」（圖／路透社）

▲▼ 華為消費者業務集團首席執行官余承東（Richard Yu）先前表示，「即使沒有美國市場，我們也將是世界第一。」（圖／路透社）

TrendForce一月份報告指出，今年三星料將仍為第一大品牌，且華為將超越蘋果成為全球第二大手機品牌廠。但相對華為的成長，三星市占相對在衰退中，華為已然顯現出問鼎智慧手機龍頭寶座的態勢。

法人指出，儘管智慧手機呈現全面性的衰退，但相對人口紅利較高的地區像是中國大陸，仍相對有撐，華為仰賴內需，衰退幅度蘋果、三星都來的低。

此外，余承東近期在個人微博發文指出，5G孕育高速暢享時代，摺疊開啟智慧體驗未來。同時還標示「#華為MWC2019」，揭露將在本月25日的MWC年會發表新機，且為摺疊款。

華為相關零組件供應商包括大立光、晶技、立積、尚立；載板供應商則有欣興、華通等，將隨華為新機登場，相關供應鏈業績再攻一波。

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