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財神不錯過！6招「錢包整理術」拯救漏財衰運

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▲▼皮夾,錢包。（圖／資料照）

▲皮夾一定要每天整理，以免天天漏財還不自知。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

錢包掌管每個人的錢運，許多人都知道把鈔票放進長夾，讓紙鈔享有豪宅般的待遇，能讓鈔票下次還想入住，因此給金錢一個舒適寬敞的家是非常重要的事情，掌握5個錢包整新術，讓皮夾煥然一新，抓住大、小財神爺，為自己招來好財運，錢財自動也會滾滾來。

1、隨時檢查皮夾狀況

每個錢包都有壽命，因此定期更換錢包也是不漏財的重要方式之一，其中皮夾若有破損可是大忌，如果發現上頭出現刮傷、破舊等情況，財運自然也會連帶受到影響，千萬別捨不得「汰舊換新」，好好捍衛自己的錢財，記得隨時保持錢包的清潔，財錢才會留下。

2、鈔票、零錢分開放

現在有越來越多人習慣拿大鈔結帳，卻常常拿一堆零錢回來，不過多的硬幣，不但會讓錢包老是鼓鼓的，甚至也容易變形，不妨幫零錢找個舒服的家，讓紙鈔和零錢分開放，讓他們在各自的家住得舒適，為自己招攬財運，另外也可把鈔票按照面額大小依序放入皮夾，才不會遇到付錯錢的窘境。

皮夾。（圖／達志影像／示意圖）

▲整理皮夾有訣竅，只要抓緊5原則，包準財源滾滾來。（圖／達志影像／示意圖）

3、定期整理發票及收據

不少人習慣付完錢後，就把發票、收據、簽單等單子，通通往皮夾裡一塞，時間久了，不僅錢包一團亂，甚至不知道自己到底花了哪些錢，還有多少錢可以用，建議天天養成整理收據的習慣，不妨記下每筆支出，精準掌握金錢的流向，做好理財管理第一步。

4、只放需要、常用的卡片

皮夾裡通常都會放各種卡片，包括會員卡、優惠券等，大大小小的卡片常把錢包塞得亂七八糟，因此建議把身分證、健保卡等證件放在顯眼位置外，也可以把常用的信用卡和金融卡等放在好拿的地方，清理過期或沒用的卡片，不放過多的雜物，讓摳摳喜歡你，自然會留住錢財。

5、皮夾中裡放錢母會帶財

春節期間不少人都會到廟裡求發財金，祈求新的一年開運招財，可以放在隨身攜帶的皮夾中，讓小錢生大錢，不過若拿回家放著不動或隨意花掉，那錢母的意義就不存在，切記要長期放在錢包裡，讓它發揮作用，生出更多錢財。

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關鍵字：皮夾,錢包,整理

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