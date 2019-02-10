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全球首富的偶像 貝佐斯願意每周為他送咖啡及點心

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▲▼亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯(Jeff Bezos)。（圖／路透社）

▲亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

亞馬遜創辦人（Amazon）貝佐斯（Jeff Bezos）一手建立起龐大的商業帝國，自然會是許多新興企業家的偶像，但誰又是這為全球首富想要效法的對象呢？

財經新聞網站MarketWatch報導，貝佐斯曾在一場座談會中被問及自己的偶像，隨後貝佐斯便大力讚揚摩根大通銀行（JPMorgan Chase）董事長戴蒙（Jamie Dimon）。「如果我是摩根大通的大股東，我願意每周一早晨為他送咖啡及點心。」貝佐斯在座談會上表示，作為一家非常複雜的公司主管，戴蒙無疑是一為出色的高階主管。

▲▼摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲摩根大通執行長戴蒙。（圖／達志影像／美聯社）

當摩根大通的投資人確實是件幸福的事，截自2018年5月，摩根大通的股價在一年內的漲幅超過31%，同期的標普500指數漲幅則為13.5%。

貝索斯認為在其一生影響他最多的人是他的老師、父母及祖父母。而在商場上，除了戴蒙以外，他也十分敬佩「股神」波克夏公司（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特（Warren Buffett），以及迪士尼執行長艾格（Bob Iger）。「我從20歲開始，就一直是巴菲特的粉絲」，貝佐斯表示，「而艾格則是一為出色的高階主管，如果可以我也想送點心給他。」

貝佐斯與戴蒙、巴菲特的關係不僅是對這2人領導能力的欽佩，亞馬遜、波克夏公司及摩根大通已於去年宣布共同成立一間公司，以解決美國員工不斷上漲的醫療成本問題。

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關鍵字：貝佐斯,亞馬遜,偶像,戴蒙

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