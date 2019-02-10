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快訊／大樂透「1.5億」頭獎槓龜！下期上看1.1億元　23組百萬紅包出爐

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▲▼大樂透、彩券。（圖／記者許力方攝）

▲大樂透春節期間天天加碼，頭獎獎金保證1億元。（圖／記者許力方攝）

財經中心／綜合報導

大年初六送窮神！大樂透春節加碼最後一天，台彩今（10）日晚間10時公布派彩結果，第108000019期頭獎無人中獎，大樂透下期（2月12日）預估銷售金額為2.1億元，頭獎金額1.1億元。至於春節大紅包則共開出23注。

台彩公司表示，今天晚上開獎的第108000019期大樂透頭獎無人中獎，獎金5933萬元將累積到下期，預估下期（2月12日開獎）頭獎上看1.1億元，貳獎則開出3注，每注分得獎金295萬元。

▲▼春節大樂透,大樂透,春節大紅包。（圖／台灣彩券）

▲大樂透過年期間天天加碼。（圖／台灣彩券）

至於大樂透加開的春節大紅包獎項，開獎結果晚間也已揭曉，本期開出的獎號從小到大依序為10、17、19、20、23、29、41、43和44，共23組有人中獎，其中21組為一人獨得100萬元，另有2組為2注均分，每名中獎人均分得獎金50萬元。另外，威力彩於1/28實施頭獎加碼後，頭獎仍未開出，明天晚上頭獎上看3.5億元。

2月10日初六大樂透頭獎晚間出爐，第108000019期獎號由小而大依序分別是，05、08、14、19、22、47，特別號24。「春節大紅包」，本期獎號由小至大依序則為：10、17、19、20、23、29、41、43、44，9個號碼中只要對中6個即可得100萬元。

台彩表示，大樂透春節大紅包加碼活動自2月1日起到今天晚上總共已經開出299組100萬元，累計已有363人中獎，獨得百萬獎金的幸運兒更高達245人。台彩提醒，想中獎的民眾還有機會，春節大紅包還有最後61組100萬元待送出，下周二（2月12日）大樂透開獎時仍會加開春節大紅包獎項，民眾買一張大樂透就有雙重中獎機會，除了有機會對中上看1.1億元的頭獎以外，還可以對春節大紅包的百萬獎項，想中獎的民眾要把握機會。

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