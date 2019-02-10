春節連假繳房租、保母費　ATM提款、轉帳量激增

▲春節9天假期，民眾資金需求甚篤，每天平均提現72億元。（圖／記者周宸亘攝）

財經中心／台北報導

春節假期9天遇上月初繳房租、保母費等，民眾春節跨行提領現金達到647.6億元，平均每日提現72億元，較去年增長31.6%；轉帳金額達580.9億元，不僅較去年春節增加了83.8%，轉帳金額也創近4年的新高紀錄，但央行強調，年假期間，民眾透過自動化服務機器通路(以ATM為主)，不論是提現還是轉帳都相當順暢。

央行表示，為了確保民眾在春節休假期間，跨行提現及轉帳順暢，在春節前夕即請各金融機構最後一個營業日(2月1日)跨行清算專戶留存足額的資金，根據統計，各金融機構在專戶的餘額達到2,084.3億元，是去(107)年日平均餘額的4倍。

而根據財金公司統計，從春節2月2日到2月10日，因為年節假期較長、且又正好遇到月初，民眾需要繳交房租，以及保母費，資金需求甚篤，所以不論是提款、轉帳都有明顯的增長。春節9天假期，民眾從跨行提現筆數198.5萬筆，金額為647.6億元，平均每日提現72億元，較去年增長31.6%；跨行轉帳筆數160.7萬筆，金額為580.9億元、日均轉帳金額達64.5億元，年增率也達到83.8%。央行解釋，今年春節假期期間適逢月初，房租及褓母費等例行性支出較多，民眾提現及轉帳需求較高有關，不過央行強調，雖然連假長，民眾又遇到需要繳交例行支出，不過連假期間運作相當順暢。