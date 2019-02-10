金豬年台股開紅盤　上漲機會高再挑戰萬點行情

▲台股開紅盤，上漲機會高有利挑戰萬點。（圖／翻攝自網路）

財經中心／台北報導

台股明(11)日開紅盤，法人表示，美股在春節期間表現不凡，美中貿易戰談判大限還有一段時間，所以明日開紅盤有機會挑戰萬點。

台股休市期間，美股上揚：在台股休市期間，每股五大指數皆呈現上揚，其中每道瓊指數大漲526點，漲幅2.14%；那斯達克指數上269.91點、漲幅3.84%，來到7028.29點；費城半導體指數1302.42點，上漲66.17點、漲幅5.35%，台股明日開紅盤，可望有補漲的行情。

年前融資清理乾淨，籌碼面相對穩定：另一項台股開紅盤上漲的機會大原因，來自於融資水準已經相對乾淨，春節封關前融資餘額降到近三年來新低水準約1180億；籌碼相對穩定，由於多數的投資人都不願意抱股過年，台股呈現資減劵增的情況同時，統計今年1月，三大法人買超601億元，也相對往正向發展。市場多頭重新歸隊後，開紅盤後再挑戰萬點。

中美貿易談判雖未果，但也未惡化：消息面方面，中美貿易戰的協商雖然美國總統川普表示在3月1日前不會與中國大陸國家主席習近平會面，但也沒有更壞的消息傳出；而中國大陸方面也釋出善意，希望利空訊息可以減緩。美國聯準會也釋出停止升息的訊息，停止升息不僅有利股市的表現，但在不升息的環境之下，台股的高殖利率的題材被凸顯，也有利資金行情的表現。

▲台股開紅盤，希望財神來送喜。（圖／翻攝自網路）

個股焦點，蘋概股、風電、鋼鐵都是值得留意：在個股方面，雖然蘋果手機光環消退，使得但蘋果最新財報顯示，在其他產品和服務收入創下新高，拉抬整體營收表現，鈍化短期利空氛圍，帶動部分資金趁勢進場布局，法人表示，開紅盤後，應留意蘋概股的業績表現，關注短線股價滿足點。台股封關後，經濟部確定2019離岸風電躉購費率5.516元；能源局也核發彰化六座風場籌設許可，離岸風電概念股在開紅盤後可望有較佳表現；鐵礦砂價格在休市期間大漲，鋼鐵股也值得觀察；此外，其他長期看好的族群還包含，比如AI、5G相關、車用電子、雲端伺服器、高速運算和物聯網等。