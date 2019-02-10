　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

金豬年台股開紅盤　上漲機會高再挑戰萬點行情

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台股,上漲,集中市場,加權指數,投資人,散戶,財經,股市。（圖／翻攝自網路）

▲台股開紅盤，上漲機會高有利挑戰萬點。（圖／翻攝自網路）

財經中心／台北報導

台股明(11)日開紅盤，法人表示，美股在春節期間表現不凡，美中貿易戰談判大限還有一段時間，所以明日開紅盤有機會挑戰萬點。

台股休市期間，美股上揚：在台股休市期間，每股五大指數皆呈現上揚，其中每道瓊指數大漲526點，漲幅2.14%；那斯達克指數上269.91點、漲幅3.84%，來到7028.29點；費城半導體指數1302.42點，上漲66.17點、漲幅5.35%，台股明日開紅盤，可望有補漲的行情。

年前融資清理乾淨，籌碼面相對穩定：另一項台股開紅盤上漲的機會大原因，來自於融資水準已經相對乾淨，春節封關前融資餘額降到近三年來新低水準約1180億；籌碼相對穩定，由於多數的投資人都不願意抱股過年，台股呈現資減劵增的情況同時，統計今年1月，三大法人買超601億元，也相對往正向發展。市場多頭重新歸隊後，開紅盤後再挑戰萬點。

中美貿易談判雖未果，但也未惡化：消息面方面，中美貿易戰的協商雖然美國總統川普表示在3月1日前不會與中國大陸國家主席習近平會面，但也沒有更壞的消息傳出；而中國大陸方面也釋出善意，希望利空訊息可以減緩。美國聯準會也釋出停止升息的訊息，停止升息不僅有利股市的表現，但在不升息的環境之下，台股的高殖利率的題材被凸顯，也有利資金行情的表現。

▲▼台股,上漲,集中市場,加權指數,投資人,散戶,財經,股市。（圖／翻攝自網路）

▲台股開紅盤，希望財神來送喜。（圖／翻攝自網路）

個股焦點，蘋概股、風電、鋼鐵都是值得留意：在個股方面，雖然蘋果手機光環消退，使得但蘋果最新財報顯示，在其他產品和服務收入創下新高，拉抬整體營收表現，鈍化短期利空氛圍，帶動部分資金趁勢進場布局，法人表示，開紅盤後，應留意蘋概股的業績表現，關注短線股價滿足點。台股封關後，經濟部確定2019離岸風電躉購費率5.516元；能源局也核發彰化六座風場籌設許可，離岸風電概念股在開紅盤後可望有較佳表現；鐵礦砂價格在休市期間大漲，鋼鐵股也值得觀察；此外，其他長期看好的族群還包含，比如AI、5G相關、車用電子、雲端伺服器、高速運算和物聯網等。

ET快訊
「超大咖女歌手」市民廣場看光雕！0偽裝被認出…網超羨慕
彰化排水溝驚見豬屍！　數袋動物內臟水上漂
超市「隱藏版好物」人氣TOP 5！這款咖啡濾紙年賣破10萬包

關鍵字：台股,開紅盤,上漲,萬點,利多

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

全家人午後散步路過買刮刮樂　竟中100萬

春節連假繳房租、保母費　ATM提款、轉帳量激增

金豬年台股開紅盤　上漲機會高再挑戰萬點行情

華航罷工營收損失7800萬元　法人：賠償旅行社損失至少上億！

行動支付續搶商機　金豬年3大趨勢便利民眾

紅包不夠花？3招養胖你的紅包

《大三元》挑戰最高段傷妝　張軒睿打拳擊、眼腫照樣帥　

小資族看這邊！母子基金投資術　動盪中穩穩賺

不再只靠一顆蘋果　郭台銘帶領鴻海朝科技服務轉型

開工好消息！汽油價格不漲柴油漲0.5元　95無鉛27.9元

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

林俊傑答應露腹肌還狂吃ＸＤ　謝霆鋒：露一塊還是八塊？

華航機師「罷工事件簿」　24小時必知大事懶人包看這

16歲少女籌學費「扮恐龍」遭毆打　網友肉搜！男喊冤：會提毀謗告訴

30年來罕見！旗津遊客當日破5萬 等渡輪排隊人龍長到2小時才搭成

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

春節連假繳房租、保母費　ATM提款、轉帳量激增

金豬年台股開紅盤　上漲機會高再挑戰萬點行情

華航罷工營收損失7800萬元　法人：賠償旅行社損失至少上億！

行動支付續搶商機　金豬年3大趨勢便利民眾

紅包不夠花？3招養胖你的紅包

《大三元》挑戰最高段傷妝　張軒睿打拳擊、眼腫照樣帥　

小資族看這邊！母子基金投資術　動盪中穩穩賺

不再只靠一顆蘋果　郭台銘帶領鴻海朝科技服務轉型

開工好消息！汽油價格不漲柴油漲0.5元　95無鉛27.9元

愛玩3星彩　這一組號碼開出機率最高

頭胎難產48小時！　新加坡長頸鹿明星「露西」剖腹母子俱亡

慣竊女才剛繳完罰金　不到1年又手癢「200元坐墊也要偷」

畫面曝光！女駕駛換道失控「左右甩飛」畫大8字　車頭180度翻轉全毀

《艾莉塔》全台票房1.2億！《阿凡達》導演「為了大女兒」翻拍　背後原因超暖

春節連假繳房租、保母費　ATM提款、轉帳量激增

日本推理神劇《草莓之夜》重新翻拍！　「主角大換血」網暴動

缺眼科醫！65偏鄉成模糊世界　郭政彰拍「女童偷哭」：忘不了

素顏霜是雞尾酒式產品　以遮瑕為主但「仍需防曬和卸妝」

李政宰「閻羅王」客串根本變主角！2018韓影5位搶戲王

畫面曝光！鞭炮噴進爆竹攤瞬間「發爐」　網驚：以為竹東101　

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

財經熱門新聞

新款iPhone功能改動　卻不..

即／最後2次機會！1億大樂透開..

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中30..

讓病人活著　這件事成醫生最大遺..

即／大樂透基隆一注獨得！頭獎第..

油價春節凍漲後還會大降13元？

科技寒冬來了！工程師半年被資遣..

親爹微軟警告！用IE危險

機師罷工／—張表看懂8家保險快..

降價不給力　技術人員也下海賣i..

午後散步買刮刮樂　中百萬元

金士頓年吸金三千億　老闆佛心經..

退休領了勞保再就業　投職災保險..

華航機師罷工　解僱、減薪全違法

更多熱門

相關新聞

春節沒紅包領沒關係！開紅盤紅包股一次整理

農曆新年領紅包是件非常開心的事，但聽到許多上班族的心聲，不僅沒有紅包領，可能還得發紅包出去，因此，《東森新聞雲ETtoday》整理理財專家建議各族群紅包股，讓你自己偷偷賺滿紅包財。

豬年賺大錢，你的投資方法該換了！偷學有錢人的投資3心法

投資人必讀！台股逐筆交易將上路，3大原則教你投資賺錢

投資人快筆記！金豬年全球資本市場展望一次整理

掌握新年第一季台股多空因子　紅包財不用求人！

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！

人死後血液沉澱　分散全身變屍體

他缺錢「提3方案」求救　姊姊回應讓網笑翻

旗津烤鳳螺一盤500！網求市長制裁

即／04:12北台灣有感地震！強晃一下

「反對機師罷工」地勤集結赴交部抗議

范丞丞緊摟范冰冰自拍：介紹一下我妹

恭喜！陳意涵生了　兒子名字曝光

2000刮刮樂保本獎少快3萬張　網攤5年前獎金結構驚呆

他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

好市多地位動搖！網推這家免年費

台南男故意割她手2次留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝

韓國瑜笑秀新錶！竟然是王世堅送的

孝子繼承5棟房產！轉身吃掉弟媳性侵姪女

訂房一晚384元！他下秒收帳單崩潰：是美金

更多

最夯影音

更多

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面