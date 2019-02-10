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華航罷工營收損失7800萬元　法人：賠償旅行社損失至少上億！

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▲華航機師罷工進入第三天，華航今（10）日公告營收損失達7800萬元，其他影響金額尚在估算中。（圖／記者呂佳賢攝）

▲華航機師罷工進入第三天，華航今（10）日公告營收損失達7800萬元，其他影響金額尚在估算中。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林淑慧／台北報導

華航機師持續罷工，衝擊航空龍頭營運表現。華航今（10）日公告，罷工以來三天營收損失約7800萬元，法人表示，華航後續仍將面對旅行業者求償，相關賠償金額至少億元起跳，將衝擊華航獲利表現。

華航機師罷工爭議持續延燒，不少旅客滯留在國外無法回台，衍生的食宿費用都由旅行社代墊，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁轉述交通部政務次長王國材的承諾，指華航已承諾滯外旅遊團旅行社可採實報實銷，華航將負起旅客和旅行團賠償責任。

▲中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，華航承諾負起旅客和旅行團賠償責任，採實報實銷，個人旅客賠償費用預計1天將補償超過100美元，高於三年前空服員罷工之補償金額。（圖／蕭博仁提供）

▲中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，華航承諾負起旅客和旅行團賠償責任，採實報實銷，個人旅客賠償費用預計1天將補償超過100美元，高於三年前空服員罷工之補償金額。（圖／蕭博仁提供）

針對機師罷工事件對華航財務的衝擊，華航指出，自2月8日至2月10日總計取消60個航班，營收損失估計約0.78億元，其他影響金額尚在估算中。

「旅行社採實報實銷，個人旅客賠償費用預計1天將補償超過100美元，高於三年前空服員罷工之補償金額。」中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁說。

法人指出，若以2016年的華航空服員罷工事件來觀察，保守估計當年降低華航營運收入、簽轉暨賠償成本，損失高達台幣近10億餘元；目前勞資雙方仍在談判中，如果華航同意疲勞航班改善方案，預估一年將增加4至5億元人事成本，也將影響華航未來的獲利表現。

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