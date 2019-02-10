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行動支付續搶商機　金豬年3大趨勢便利民眾

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創業家兄弟攜手街口支付導入全新行動支付體驗（圖／創業家兄弟提供）

▲行動支付普及率逐漸上升，支付市場已成各兵家必爭之地（圖／創業家兄弟提供、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

政府希望在2025年行動支付的普及率可以達到九成，實現無現金的時代，而各銀行也紛紛與各大業者結合，不論是Line Pay、Apple Pay、Samsung Pay、還是街口支付、台灣的本土品牌台灣Pay等祭出高利、擴大通路，繼續搶商機。

根據資策會調查，台灣最常使用的行動支付工具調查中，前五大業者排名依序為LINE Pay22.3％、Apple Pay為19.9％、街口支付僅差Apple Pay些微距離，為19.7％、Google Pay有9.1％與台灣Pay則4.7％。其中有將近九成用戶會使用1～3款行動支付工具。而行動支付在2019年開春，就呈現了三大趨勢，繼續搶攻行動支付的市場。

銀行推高消費回饋，強化消費者使用的黏著度：銀行業者觀察，近期不論是高鐵、超商甚至是一卡通，都導入了行動支付，支付工具與銀行的搶客大戰也愈趨激烈，對銀行來說，民眾利用行動支付來刷銀行的信用卡、銀行卡，就成了銀行兵家必爭之地。

所以金豬年開始，各銀行也推出體驗行動支付工具，就有很高的回饋，不僅可以支付幣，如中信銀行榜定街口支付，就可以享受2%的街口幣回饋，而1街口幣的價值等於是1元的現金價值，對使用者來說也相當有吸引力；國泰世華銀則是在6月底前，利用Samsung Pay綁定信用卡，就可以自助加油每公升降1元。

雖然中國信託的Line Pay卡福利縮水，但是一般消費仍有1%回饋、海外消費有2.8%回饋，卡通儲值金支付全台大眾交通(除高鐵外)消費，享LINE Points 1%點數回饋，而1元的LINE Points也相當於1元的現金價值。

▲▼銀行行動支付回饋優惠比較表。（製表／記者吳靜君，以各銀行公告為準）

▲銀行行動支付回饋優惠比較表。（製表／記者吳靜君，以各銀行公告為準）

各行動支付強化通路，生活化是致勝的關鍵：要提高消費者的使用程度，除了綁卡的過程不能夠太繁複、刷卡時不要太多問題，通路的廣度、可使用的程度，也是個行動支付業者搶攻的重點。所以超商、高鐵、生活中的油水電都已經可以使用行東支付來付款了。

LINE Pay支援線上線下合計超過10萬個支付點，消費即時可折抵，讓其成為行動支付的龍頭；本土品牌台灣Pay也急起直追，財金公司表示，今年使用的據點從5萬支付點增加到10萬支付點，且支付點也會跨足的民眾的生活之中，包含美妝店龍頭屈臣氏，以及超市如全聯、頂好等。

親朋好友唱歌、打麻將免現金，轉帳低手續費：行動支付的另一項好處，就是漸漸取代了自動櫃員機（ATM）的一項功能，就是轉帳的功能，不論是唱歌還是打麻將，都可以用手機轉帳。一般轉帳的手續費大約是15元，而金管會去年也與業者溝通，小額的轉帳500元以下，可以免收手續費，但一日之內只能限用一次。

財金公司也宣布，今年的行動支付轉帳可以繼續免手續費，至今（108）年12月31日止，透過台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐銀、台企銀、陽信銀、三信銀、郵局、日盛銀等12銀行，用台灣Pay轉帳都免手續費；另亦可透過台灣行動支付 APP綁定台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、上海商銀、兆豐銀、新光銀、彰化六信、日盛銀行等11家銀行的金融卡，不論是手動輸入轉帳帳號或使用台灣Pay QR Code行動轉帳功能，一樣也免手續費。

▼LINE Pay支付點超過10萬，為台灣現在行動支付龍頭（圖／本報資料照）

LINE Pay（圖／本報資料照）

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關鍵字：行動支付,銀行,Apple Pay,Line Pay,街口支付,台灣Pay

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