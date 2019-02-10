《大三元》挑戰最高段傷妝　張軒睿打拳擊、眼腫照樣帥　

▲電影《大三元》中的激烈拳擊戲碼。（圖／牽猴子提供）

記者周康玉／專訪

賀歲片《大三元》用麻將帶出年味，根據最新票房統計，《大三元》已累計約1700萬元、居國片賀歲片之次，單日票房華語片則是第一名。

影片中有一段場景是男主角張軒睿和吳承洋有一段拳拳到肉的激烈拳擊戲碼，過程中遍體鱗傷，執掌這部分特效化妝工作的是年僅27歲的儲榢逸，他同時也是《麻醉風暴2》的特效指導，還因此獲得第53屆金鐘獎最佳美術設計。

儲榢逸參與不少大型製作的電影特效，像是周星馳執導的《美人魚》、許瑋甯主演的《紅衣小女孩》、張惠妹的《偏執面》MV，去年金鐘獎的大贏家《麻醉風暴2》和《誰先愛上他的》等特效化妝，都由他操刀。

要傷的循序漸進

這回《大三元》男主角張軒睿的打拳擊橋段，儲榢逸說，這次特效裝最大挑戰來自於傷的「循序漸進狀態」。

儲榢逸說，以往拳擊傷可能是直接畫結果，但導演陳怡妤想挑戰更細緻的畫面，例如第一回合只有一點小擦傷，第二回合開始，為了要和上回合有連貫性，顏料只能一點一點的增加。

除了顏料下手不能太重，還要考慮受傷的位置，並且上妝過程中，有許多次要從拳法動作和傷妝技術兩者間取得平衡。例如，原本腳本指出張軒睿是顴骨被打，但因為顴骨的傷妝在技術上較難，因此得和動作指導溝通，是否能夠改部位。

▼大三元化傷妝過程曝光，為了讓演員腫的很帥氣，儲榢逸選擇醫療級矽膠。（圖／儲榢逸提供）



用醫療級材料表現腫脹

另外，如果受傷的部位是眼睛，對於化妝也是一大挑戰。眼睛是演員的靈魂，一般演員怕醜，不喜歡這類妝，要如何把眼腫化的很帥？儲榢逸說，他與團隊討論很久。最後想到一個辦法，就是從國外進口醫療級矽膠，能讓張軒睿「腫得很帥氣」。

醫療級矽膠的優點就是符合符合肌肉力學，因此貼上去演員是舒適、沒感覺的；然而敢用醫療級矽膠，得要敢花錢，他透露，一公斤的矽膠大約是2-3萬元台幣。儲榢逸為了追求視覺效果和演員感受之間的平衡，他覺得材料貴一點很值得。

儲榢逸的工作室已經經營近10年，近三年來年營收已達600-700萬元，較三年前是翻倍成長，然而製作成本也比三年前高，因此獲利並未與營收成正比。儲榢逸說，他還是以效果為優先考量，只要是好看的 有張力的 就會採購，「因為還不到賺錢的年紀」儲榢逸說道。

▼《大三元》中的激烈拳擊戲碼。（圖／牽猴子提供）

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