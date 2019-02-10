小資族看這邊！母子基金投資術　動盪中穩穩賺

▲利用母子基金投資術，可在動盪的市場中穩穩地賺。（圖／翻攝自Pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

2019年金融市場波動幅度可能加大，雖然美中雙方陸續會面磋商，但鑒於國際貿易談判多況日廢時且易生波折，應防美中目前只是「休戰」而非「終戰」。專家認為，今年的經濟也有四大不確定因素值得民眾關注，包含美中貿易戰談判、全球經濟成長趨緩、美國升息減緩，歐洲也有英國脫歐等議題。

銀行業者表示，今年投資人急躁不得，投資人不妨善加利用銀行所提供的「母子基金投資法」服務，結合「核心基金+衛星基金」與「單筆投資+定期定額」的投資策略，概念就是母基金選擇穩健型的基金，搭配較為活潑、定期定額的子基金，讓投資人在波動中，得以穩穩地賺。

但是母子基金，應該如何挑選？凱基銀行建議，母基金投資人可以選擇低波動度、低風險的基金守住資金，即使面臨市場波動大，也不用擔心要承受過大的損失；另外透過定期定額的方式，投資較活潑的子基金，賺取較高的資本利得，並且透過獲利的部分再依據比例回饋給母基金、養胖資金池、或者再投資賺取更多的獲利。

▲各銀行母子基金投資服務比較表。（製表／記者吳靜君整理，以各銀行公告為主）

當然不同風險投資屬性的投資人，母子基金可以彈性的調整，在可承受風險的範圍之內，達到自己的投資目標。像保守型投資人母基金可選擇投資級債券基金或全球債券基金，之後定期定額扣款轉如醫療、低波動股票型的子基金；較為積極型的投資人母基金則可選擇亞洲平衡型基金，之後定期定額扣款轉子基金以東協、印度、台灣、越南、泰國等受惠於美中貿易大戰供應鏈挪移的區域為主。

銀行業者指出，母子基金的總報酬率，當達到預設滿足點時，投資人應設置停利點或會自動將資金贖回。避免因為三心二意而不小心讓獲利曇花一現，還能踏實執行自己的理財規劃鎖住報酬，對上班族而言更能實現長期投資、卻疏於即時關注市場變化的問題，更聰明理財。

▼基金投資方法比較表。（製表／業者提供）

