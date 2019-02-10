開工好消息！汽油價格不漲柴油漲0.5元　95無鉛27.9元

▲汽油不漲價，柴油明起漲0.5元。（圖／ETtoday資料照）

記者吳靜君／台北報導

台灣中油公司宣布自明（11）日凌晨零時起各式汽油價格不調整，柴油價格調漲0.5元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.7元。

春節9天連假將結束，明日就是開工日，經濟部在連假前為讓民眾過好年，祭出油價凍漲措施，且在1月27日和2月3日共2周採取「調降不調漲」，直到今（10）日才恢復按公式計算，但中油先送上大禮包，汽油價格並未調漲。

台灣中油表示，國際油價雖因美國製造業數據不佳，引發市場擔憂全球經濟放緩，但受到沙俄兩國率領油國落實減產協議及美國制裁委內瑞拉導致供應緊縮等影響，漲幅高於跌幅。本週調價指標7D3B週均價為每桶62.19美元，較前週60.93美元上漲1.26美元，適逢本週為農曆春節假期，無台幣兌美元匯率資料，故以上週平均匯率計算變動幅度。

國內油價依公式計算漲幅為1.65%，汽、柴油每公升應分別調漲0.5元，其中汽油因抵亞鄰最低價，故汽油價格不予調整，柴油價格每公升各調漲0.5元，未調足的0.5元由台灣中油公司先行吸收，於降價時減少吸收金額。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。