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快訊／高雄路口驚傳槍響！　56歲運將「背後3處槍傷」倒血泊

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▲▼高雄路口驚傳槍響。（圖／記者宋德威攝）

▲高雄路口驚傳槍響。（圖／記者宋德威攝）

地方中心／高雄報導

高雄橋頭區橋新環路和經武路口發生槍擊事件，一名李姓男子（56歲，計程車司機）背部3處槍傷，被發現時意識模糊，被送往義大醫院急救，目前警方正調閱路口監視器追查兇手。

警方表示，由於李男被發現的地點相當偏僻，初步研判此地非第一現場，且離橋頭地檢署和地方法院僅500公尺，讓眾人不敢大意。院方指出，李男經搶救後已經恢復意識，但尚未脫離險境，仍需觀察。

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關鍵字：槍擊,槍傷

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