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果粉安心！淺綠色、USB-C登場　新款iPhone「不漲價」

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▲▼iPhone XS Max開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone XS Max的旗艦機款價格甚至破新台幣4萬元。（圖／記者邱倢芯攝、示意圖）

財經中心／台北報導

近兩年蘋果新機價格連番上揚，2017年iPhone X基礎規格價格是3萬5,000元，去年XS MAX旗艦機價格更是破4萬元，貴得令許多人咋舌。有消息透露，iPhone新機將會有淺綠色、換USB-C以及「不漲價」為亮點。

根據了解，今年的iPhone定價策略將與去年相同，iPhone XR後繼機款售價將是749 美元（台灣為2萬6,900元），iPhone 11則對應iPhone XS的999美元（約新台幣3萬5,900 元），11 的高階版本則是1099美元起跳（約新台幣3萬9,900 元）。

蘋果沒有降價，也要拿出新技術來吸引人，根據《DroidShout》指出，最高階的iPhone XS MAX後繼機種仍會採用劉海螢幕，但縮小範圍。XR由於採用 LCD 螢幕，因此劉海與螢幕設計相對不大。全部系列也會添加一種拋光塗料，藉此強化機身的防刮與保護力。

▲▼iPhone XR開賣日小結，黑白色最受歡迎，128G需求最高。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone XR價格也十分高昂。（圖／記者邱倢芯攝、示意圖）

此外，也有傳聞指出，蘋果將全面採用USB Type-C，捨去自行設計的Lightning 插孔，但是這項傳聞尚未被證實，還無法完全確認，仍有變動可能。此外，iPhone XR也傳出「淺綠色」，並移除目前五色中的一種。據《華爾街日報》報導，iPhone XS Max會有三鏡頭配置，XR 則是升級為雙鏡頭。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）先前曾於財報回應，2018年iPhone定價策略是與2017年相同，礙於新興市場的匯率與補貼，才使全球市場的銷售量受到衝擊。尤其是因為美元作為定價標準，才使某些地區看似相對成長，表示整體售價在美國幾乎沒有漲價。

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關鍵字：蘋果,iPhone XR,XS MAX,2019年,新機功能

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