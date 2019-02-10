賀歲片《大三元》特效妝　全靠27歲金鐘得主小鮮肉

▲《大三元》票房已累計約1700萬元，男主角張軒睿的傷妝是儲榢逸的作品之一。（圖／牽猴子提供）

記者周康玉／專訪

賀歲片《大三元》用麻將帶出年味，也為台灣自製電影打造了本土味與偶像劇結合的國片新型態。根據最新票房，《大三元》已累計約1700萬元、居國片賀歲片之次，單日票房華語片則是第一名。

影片中有一段場景是男主角張軒睿和吳承洋有一段拳拳到肉的激烈拳擊戲碼，過程中遍體鱗傷，執掌這部分的特效化妝工作的化妝師，是年僅27歲的儲榢逸，也就是去年因為《麻醉風暴2》獲得第53屆金鐘獎最佳美術設計得主。

儲榢逸最讓人刮目相看的不是得獎，而是他同時跨足特效、主持、製片、演員的洋溢才華，「演而優則導」 的演藝圈規則在他身上不適用，他有自己的生涯軸線；同時，他勇於冒險，帶著一顆熾熱的心，無資源、沒背景地走進特效化妝的大叢林。

▼儲榢逸（左3）去年獲得第53屆電視金鐘獎最佳美術設計。（圖／三立提供）

儲榢逸大約18歲時入行，白天在高職念書，為了要幫班上每個人變成「活屍」參加校慶的遊行，每天下課跑去西門町的材料行報到，自學特效化妝，一玩就是兩年。

一開始花時間自學，沒收入也就算了，還幾度鬧出家庭格名。由於儲榢逸的父母親是很傳統的南部人，要他念一些有用的科系、然後賺錢，對他每天不務正業覺得不諒解，甚至好幾度與母親在車上大吵，儲榢逸還直接下車走人。直到他正式開工作室，參與一些名導、名演員的作品，他的工作才漸漸被父母接受。

儲榢逸近幾年來參與不少大型製作的電影特效，像是周星馳執導的《美人魚》、許瑋甯主演的《紅衣小女孩》、張惠妹的《偏執面》MV，去年金鐘獎的大贏家《麻醉風暴2》和《誰先愛上他的》等，他也參與其中。11年的淬鍊，他逐漸成為台灣電影特效化妝行業的大咖。

▼儲榢逸為《麻醉風暴2》特效操刀。（圖／儲榢逸提供）

▼儲榢逸在《美人魚》電影中參與特效化妝。（圖／儲榢逸提供）

除了特效，他也跨足製片。在參與《紅衣小女孩》特效化妝時，因為導演程偉豪算是新銳，經常和他討論，儲榢逸也為了揣摩導演要表達的意思，嘗試營造「陰森卻又不噁心」的感覺，還帶整個團隊去拍片現場勘景，感受森林的寂靜感。由於《紅衣》是依據真實故事改變，據儲榢逸說，場勘的地方就離事發地點不遠，是段難忘的體驗。

儲榢逸在過程中建議程偉豪，「如果一個小孩一直望著一顆樹，跟樹說掰掰，事不事就很有感覺呢？」他這個點子，最後也被放在《紅衣》的宣傳（teaser）片當中，讓他嚐到參與製片的滋味。

▼儲榢逸在《紅衣小女孩》中初嘗製片工作。（圖／威視提供）

