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連親爹都警告了！微軟：瀏覽器用IE危險

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▲微軟新版Windows 10確認10月升級！新增黑暗模式、可無線連接安卓手機 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲微軟Windows 10推出Edge瀏覽器，想要取代原本IE的位置 。（圖／記者洪聖壹攝、示意圖）

財經中心／台北報導

許多人已經很少開啟了Internet Explorer（IE）了吧，微軟在Windows 10推出Edge瀏覽器作為替代品後，逐漸賜死了IE，連微軟網路安全部門主管 Chris Jackson 就在官方部落格直言，現在使用 IE 上網真的很危險，呼籲用戶儘早更換瀏覽器。

幾年前不管是用 Google Chrome 還是 Firefox，諸如 IE Tab 等擴充工具幾乎是必裝。當年許多網站仍是採用微軟 IE 架構去設計，線上銀行亦或政府部門的網站最常得切換IE使用。不過近幾年來，瀏覽器逐漸被Chrome與 Edge 取代。

但是現今仍有不少企業會在電腦內使用IE，以應對某些舊版的網站功能。Jackson於部落格內容提到，IE只是解決兼容性問題的方案之一，早已不支援新的網頁標準。儘管多數網站都能正常瀏覽，但開發人員都是以新款瀏覽器進行設計與測試。若繼續使用IE將會導致功能無法正常使用。用戶若持續使用舊版的IE，會造成開發人員的負擔。得持續維持新舊兩種版本的更新，確保所有群眾都能正常瀏覽。例如同樣的程式得針對不同版本的電腦提供32位元、64位元版本，就連網頁的舊版Java都有相同問題。

另外，安全性恐怕是IE另一大隱憂。微軟於2016年就停止發佈IE 11以前的安全性更新，使用IE遭到駭客與病毒攻擊的可能性也將大幅提高。惟微軟後續推出的Edge想要取代IE原本的地位，但卻也未能成為一方霸主。先前有傳聞指出，微軟也將放棄現有的 Edge，投奔 Google 的 Chromium 架構，研發與Chrome相同技術架構的全新瀏覽器。

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關鍵字：微軟,瀏覽器,IE,Edge,Chrome

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