「我只有國中學歷！」機械業黑手吳俊男　靠卡內基拚出上億身價

▲2018年12月掛牌上櫃的精湛光學，為全球唯一一家螺絲光學篩選機大廠，可滿足超過300項光學檢測需求。（圖／精湛提供）

記者林淑慧／台北報導

精湛科技是全球唯一一家螺絲光學篩選機大廠，技術做到世界第一的重要推手，就是董事長吳俊男，他從不諱言自己從小混跡街頭的浪蕩過往，只有國中學歷的他，在30歲時因緣際會接觸到「卡內基」課程，就此改變了他的人生觀。

已在去年12月中旬上櫃的精湛光學，能滿足超過300項光學檢測需求，從蘋果手機、雙B汽車到波音飛機，都是它的終端客戶，2017年稅後純益超過1億元，也讓身為董事長的吳俊男，名列傳奇創業楷模，造就自己的精湛人生。

▲精湛科技董事長吳俊男在30歲時接觸卡內基課程，藉由上課找到自我，也造就了精湛人生。（圖／吳俊男提供）

創業有成，但吳俊男坦言，在家人和員工的眼中，他曾經是個非常負面的人，不僅脾氣暴躁到不行，對員工也曾頤指氣使，甚至對客戶也有過不客氣的行為。

吳俊男回憶，28歲那年，有次公司接到特殊機種訂單，為能順利如期交貨，他要求員工加班趕工，但員工以很久沒加班為由拒絕，讓他氣得全數開除。

「我自認為老闆說的話就像聖旨一樣，不可違背，只會站在自己的立場去想事情，無法將心比心。」吳俊男說，在客戶的介紹下，他接觸到卡內基課程，第一堂課上的就是「心談」，要他練習和員工聊一些心裡話，做基本的溝通。

▲精湛光學的篩選機檢測軟體為自主開發，可滿足客戶高效率與高精準度的篩選需求，是其最重要的競爭優勢。圖中為精湛光學董事長吳俊男。（圖／精湛提供）

這讓吳俊男的待人處事方式，有大幅度的改變，透過傾聽家人和員工的意見，讓他體會到只要態度對，做事就對。這也成為他凝聚員工向心力，帶領精湛科技轉型成功的關鍵。

「當人生成功、勝利的時候，所講的話、做的事不一定是對的，成功很容易讓人陷入迷失，」吳俊男不吝向外界分享他的經驗，參加卡內基訓練後，藉由上課找到自我，也造就了精湛人生。