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年後春酒潮！大成集團旗下欣光食品　搶攻飯店外燴商機

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▲欣光食品總經理詹金和平時熱心公益，去年底響應台灣食育協會「終止飢餓計畫」，協助南機場食物銀行辦桌募款。（圖／欣光食品提供）

▲欣光食品總經理詹金和平時熱心公益，去年底響應台灣食育協會「終止飢餓計畫」，協助南機場食物銀行辦桌募款。（圖／欣光食品提供）

記者林淑慧／台北報導

食安意識抬頭，大成集團轉投資的欣光食品，是全台最大中菜代工的食品工廠，受惠自有品牌的銷售效益，去年營業額突破6億元大關；總經理詹金和表示，隨著集團擴大冷凍調理食品生產線，欣光也將跨足飯店及宴會通路，搶攻逐年成長的外燴商機。

據統計，大台北地區每年約1.4萬對新人結婚，大台北近年新增文華東方、萬豪、六福萬怡、美福、雲朗集團、凱撒集團等業者，帶動婚宴市場一波擴張潮，飯店業戰火也燒往婚宴市場。

▲原為美國矽谷飛利浦工程師的詹金和，26年前返台踏入餐飲業，他用「科技魂」做餐飲業，成為全台中式餐飲代工最大供應商。（圖／欣光食品提供）

▲原為美國矽谷飛利浦工程師的詹金和，26年前返台踏入餐飲業，他用「科技魂」做餐飲業，成為全台中式餐飲代工最大供應商。（圖／欣光食品提供）

五星級飯店業者透露，婚宴是五星級飯店重要的營收來源，而餐飲營收占飯店整體營收約五至六成，其中婚宴就佔了一半；換句話說，飯店業約有25%至30%業績來自婚宴。

詹金和指出，受少子化及不婚主義抬頭影響，台灣婚宴市場近年競爭愈趨激烈，連五星級飯店都祭出超值優惠跟婚宴會館搶生意，拉低整體市場利潤，加上飯店業人力有限，欣光能以製作年菜的基礎，轉往宴會桌菜發展，搶攻宴會商機。

▲南機場幸福食物銀行每年底的慈善募款餐會，是最重要的自籌經費來源，國宴主廚曾秀保（左起）、和碩聯合科技董事長童子賢、大成集團副總裁韓家寅、欣光食品總經理詹金和、台北市長參選人吳蕚洋熱情響應。（圖／記者林淑慧攝）

▲南機場幸福食物銀行每年底的慈善募款餐會，是最重要的自籌經費來源，國宴主廚曾秀保（左起）、和碩聯合科技董事長童子賢、大成集團副總裁韓家寅、欣光食品總經理詹金和、台北市長參選人吳蕚洋熱情響應。（圖／記者林淑慧攝）

欣光食品過去幾年業績成長率都在10%至15%，詹金和表示，為搶攻宴會商機，團隊已在積極接洽飯店與婚宴會館等通路，可望成為公司營收成長的新動能。

欣光食品先前投資上億元，在中壢打造冷凍調理食品廠，並取得GMP、CAS以及ISO22000等多項國家認證新廠若產能全開，每月產能上看900公噸；在營運績效方面，欣光去年光是年菜組合，銷售額高達4000萬元，推升去年營收一舉突破6億元大關。

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關鍵字：婚宴,文華東方,萬豪,六福萬怡,美福,雲朗,凱撒,欣光食品,大成,詹金和

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