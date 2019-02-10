科技巨頭自駕車之爭　Apple提出專利、三星以5G為重

▲Apple與三星的角力戰從手機市場也開始走向自駕車領域。（圖／視覺中國）

財經中心／綜合報導

越來越多大廠投入自動駕駛發展，舉例來說，像是手機大廠Apple與三星的角力戰從手機市場也開始走向自駕車領域，兩家巨頭對於自駕車的佈署方式也各自有看頭。

Apple自駕車仍以生態系為重

首先，在Apple方面，該公司仍是採用自家生態系的方式來佈署自家車佈局；日前美國專利商標局才公布了蘋果關於自駕車和系統相關的專利申請，此一專利跟新型車輛警報系統相關，能夠與蘋果產品如iPhone、iPad或MacBook 等同步工作。

據悉，蘋果此一專利方案計畫將該公司過去既有的裝置，像是iPhone、iPad等連接到自動駕駛車輛的新型通訊和警報系統，當遇到緊急情況時，車輛會透過螢幕向駕駛發出警報，使正在閱讀或是進行影音娛樂的駕駛了解到目前是危險情況，需要轉為手動操作車輛。

蘋果曾經透露，近年來越來越多車廠發展自駕車，而駕駛人員在車輛處於自動駕駛狀態時，會想要在車上進行娛樂活動(如看電影)、閱讀書籍、新聞等。然而，行駛途中難免會遇到一些緊急狀況，此時駕駛就必須親自操控汽車，如果駕駛過於專注於電子裝置上，而沒有即時操作車輛的話，便會發生事故。

因此，蘋果便認為需要有更快、更有效的方式向駕駛員呈現通知訊息，便計畫開發此一車輛警報系統。據了解，蘋果於2018年第二季提出此一專利申請，不過具體上市時間目前尚不清楚。

三星自駕車以5G為技術重點

而在三星方面，此一手機巨頭也積極發展自動駕駛車輛，特別是在5G愈來愈接近的情況下。據了解，三星日前宣佈與韓國運輸安全局合作開發基於LTE與5G的自駕技術，雙方簽署MOU，共同研發新一代電信技術，以滿足未來自動駕駛需求。

並且將在韓國自動駕駛技術測試場K-City建立4G LTE、5G、V2X相關的基礎設施，希望藉此將K-City打造成韓國5G、自駕車與聯網車的研發中心。

三星表示，K-City包含了城市與偏鄉、當地社區、高速公路和停車場等五個模擬場景，以便讓自動駕駛車輛和聯網車體驗真實的路況。同時，三星也計畫在K-City打造IT基礎設施，確保移動車輛之間的資料傳輸穩定度和安全性，讓讓汽車對意外事件能做出即時反應。