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紅包不夠花？3招養胖你的紅包

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▲紅包，開工，經濟，紅利，年終，獎金。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）
▲紅包理財。（示意圖／資料照）

記者劉姵呈／綜合報導

過年最開心的就是領紅包了！但有不少人沒有紅包可以領，反倒要包出去，或是覺得紅包縮水，根本不購花，法人教你如何作好「紅包理財」，讓小錢變大錢，長期下來不僅可以存到長途旅遊基金，甚至還可以存到結婚、創業或是退休金。

紅包理財從何開始？如何養胖紅包？專家建議將資金分為「母基金」、「子基金」，並且同時設定好子基金投資的目標報酬，適時的「停利入袋」，便有機會提高投資勝率。

保德信投信建議投資人，可將年終獎金或壓歲錢這樣的紅包，分為「母基金」及「子基金」兩大塊，母基金選擇波動低、防禦性高、可以長抱數年的收益型基金，每月從母基金撥款到具「衝刺」性質的股票型子基金。接著，不同屬性的投資者可設定不同的停利點，保守型也許可設10%~15%，穩健型可設15%~20%，積極型可設20%以上。

基金達人也表示，只要好好利用、選好基金，母子基金的確可以幫助投資人「錢滾錢」。但要注意的是，母基金一定要相對保守，而報酬率的要求不該期望太高，可選年化報酬率在3%~5%的債型基金或組合型債券基金，先單筆買進，再每月固定贖回一筆金額做定時定額子基金，透過子基金停利不停扣的方式，讓錢滾錢。

▼3招養胖你的紅包。（圖／記者劉姵呈製）

▲▼3招養胖你的紅包。（圖／記者劉姵呈製）

而展望2019年，該選那些基金呢？摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出，有鑑於現階段市場不乏投資機會，波動度卻持續提升，陳若梅建議投資人，應以多元分散布局來強化投資組合穩健度，若手中資金較難達到買足一籃子標的，不妨透過「多重收益類型基金」來守護資產。

多重收益類型基金廣納全球多元收益型資產，涵蓋股票、債券、REITs、特別股、可轉債等不同標的，不僅於市場波動時能發揮資產保護傘之效，又可有效掌握資產資本增值的機會，不論是積極型、穩健型或是保守型投資人，都適合作為核心母基金配置。

而子基金配置可以選擇具成長性、波動度較高的基金，沒有像母基金一樣的限制，股票型、平衡型、高收債基金都可以，但要注意的是最後要鎖定「停利不停扣」。也就是說，必須先設好停利點，一到停利點就贖回進入母基金，然後再去扣子基金，這樣才能用錢滾錢，設好自動停利就贖回、落袋為安的機制。

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關鍵字：紅包,投資建議,理財,加薪,賺錢,母子基金

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