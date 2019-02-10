春節沒紅包領沒關係！開紅盤紅包股一次整理



▲各族群紅包股，年後為自己偷偷賺近紅包財。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

農曆新年領紅包是件非常開心的事，但聽到許多上班族的心聲，不僅沒有紅包領，可能還得發紅包出去，因此，《東森新聞雲ETtoday》整理理財專家建議各族群紅包股，讓你自己偷偷賺滿紅包財。

首先是未婚單身小資族，這族群得大多為出社會工作3-5年的年輕白領族，因為一開始工作起薪可能不高，加上正在事業衝刺期，人生的重心應該多擺在投資自己及工作專業進步上，沒有太多時間，且投資的資金可能相當有限。

因此，會建議投資的股票以定存股為優先，首選低波動產業當中的大型龍頭股作為紅包股的標的，像是金融股富邦金、國泰金、兆豐金、第一金與合庫金這樣的官股；傳產股像是台塑集團個股與電信股龍頭中華電、台灣大與遠傳；或是像元大台灣50ETF(0050)或元大台灣高股息ETF(0056)這類的標的。

再來是現階段社會佔多數，已婚但沒有小孩的頂客族，這類型族群因為沒有養小孩支出壓力，又加上工作一段時間，手上或許較有資金能夠作運用，也因風險承受度仍高，建議可以投資多一點比例在於成長股上面。

成長股篩選的標準可以用財報基本面來選好股，像公司盈餘成長，長年可以維持固定配息，可以從股東權益報酬率（ROE）、每股盈餘（EPS）等數據判斷成長力，像是以近幾年搭上5G題材的台燿為例，毛利率持續向上攀升，連續2季較去年同期成長。且股價已從原本的10多元，長到90元以上，EPS連續3季都叫去年同期成長，現金股利殖利率有3.52%，發放率更高達7成。這類具成長及題材性的股票或許就可成為還在打拼衝刺，但較少負擔的族群來投資。

第三為，上有老、下有寶的中年三明治族，因為此階段狀況所負擔的責任額較高，投資股票不宜殺進殺出，建議依個人的能力，留有1/4或是1/3的資金水位在股票方面。投資的標的可搭配中、低成長性，波動度較不會那麼大的傳產龍頭股，又或是能「連續3-5年穩定配息」的高股息個股或具高殖利率和低波動特別股。

最後，則是邁入退休族群，此階段重視穩守財富，當成享受退休生活與兼顧醫療品質等方面的需求，若要投資會建議將大部分的比例轉至抗波動債券型基金或是目標到期債券基金／ETF當中，投資的過程力求保本與收益並重，切勿聽信短線，追高殺低，為老年的生活作好資產防護網。