3萬保本獎少2.7萬張！網攤5年前2000刮刮樂「獎金結構」驚呆：我早不玩了

▲2000元刮刮樂。（圖／記者董美琪攝）



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春節刮刮樂總是吸引龐大買氣，彩券行也天天擠滿人潮，不過有些民眾出現「走火入魔」現象，引起網友熱議。日前有網友寫出「超血淚勸世文」，提醒大家量力而為就好，現在也有網友貼出歷年2000元刮刮樂機率比較圖，列出「獎金結構」的逐年變化，直言「我老早就不玩了」。

去年高面額刮刮樂大滯銷，2000元刮刮樂「2,000萬開運發財金」批售率也降至9成，讓台灣彩券今年不得不祭出狠招刺激買氣，把100萬以上獎項增加。截至2月8日為止，「2000萬超級紅包」已刮出有1個2000萬、2個200萬加賓士車、56個100萬，目前還剩2個2000萬、3個200萬加賓士車、244個100萬等獎項。

今年「2000萬超級紅包」獎項分配大變化，因為新增200萬元及賓士車獎項，受限於獎金支出率，「保本獎」3萬元比去年的2.9萬個減少到1600個，1000元獎項也自去年的227萬個減到160萬個。不過台彩表示，賓士車A180獎項是台彩自掏腰包加碼，沒有使用到刮刮樂的彩池。

上任滿1年的台灣彩券總經理蔡國基表示，刮刮樂要買1本，除了博取中大獎的機會，還可以保本。蔡國基分析，獎金支出率已從6成提高至7成，買整本不只提高搏大獎機率，也不至於損失太多，強調抱「買彩券、做公益、兼發財」的心態就對了。台彩公益彩券盈餘用於各縣市地方政府的社會福利支出、國民年金和全民健保。

只是春節有許多民眾想要試試手氣，卻也出現有人玩刮刮樂賠到數萬元，甚至還有網友自爆自己賠了45萬，讓人吃驚。一位網友貼出，「以前剛出的2000元刮刮樂跟現在獎金結構差距」，直言「我老早就不玩了」。

▼網友po出，2014年1月1日台彩發行售價2000元刮刮樂「獎金結構」，中獎率80％。（圖／翻攝台灣彩券，下同）



也有網友表示，以一張2000元刮刮樂來說，好不容易中5000元，扣稅再扣掉成本2000元，實際只賺到1980元，更不用說，中2000元只是打平，中1000元根本賠本，奉勸大家小玩做公益，千萬不要過度沈迷，因為投入的錢，平常可能都捨不得花用。

另外，如果這次2000元刮刮樂只算5000元以上獎項（如下圖↓），只剩41萬2708張會中獎，除以總發行量399萬9744張，結果賺錢機率僅剩10.31%；若將中2000元獎項也算進去（打平），回本率則為29.32%，代表賠錢機率高達70.68%。

▼2018、2019年2000元刮刮樂發行張數都近400萬張。

▼一本2000元刮刮樂可以賺多少？Joeman現場實測「0元機率很高」。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）



先前YouTuber「九妹」Joeman和實況主「咪妃」花三萬六千元買一整本，實測刮18張究竟是會賺還是賠，結果最後虧了整整1萬4000元，笑說「零元出現機率很高」。

對此，台彩回應，這次2千元刮刮樂共發行22.2萬本，YouTuber只買1本結果並沒有那麼客觀，這款刮刮樂中獎率約在70％左右，而且台彩是公益性質的，所以不是人人有獎。