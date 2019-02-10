科技寒冬來了！工程師無預警遭資遣　半年被迫轉職2次

▲去年經濟好不好，一名擁有13年資歷的工程師最有感。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

記者紀佳妘／台北報導

經濟不景氣，連帶影響就業市場，一名年近50歲的工程師，原先是光電產業的設備工程師，無預警被資遣轉任新公司，沒想到又遇上關場危機，在短短半年內連換2次工作，月薪雖然比先前的5萬元少了幾千塊，不過如今只想求個穩定飯碗，若年後有更好的機會，也不排除再轉職。

2018年景氣好不好，46歲的梁先生最有感，他原先任職於光電產業，擔任設備工程師已有13年的資歷，年薪有70萬尚稱穩定，不過突如其來的美中貿易戰，以及大陸取消面板補貼政策影響下，先是公司訂單縮減，緊接著在去年4月毫無預警被資遣，雖然錯愕，但公司依法給付資遣費，所以也只能默默承受。

他回想起當時的情況，直言「訂單至少銳減8成，我們那條線大概26條，只剩2條線，幾乎快停產了」，原本公司打算放無薪假，不過他認為公司採取無薪假並不划算，成本還是過高，所以最後選擇裁員，而他是在公司第二波裁員的名單中，那次一共約有80人被資遣，當時礙於房貸壓力，驚嚇之餘還是得趕緊找下一份工作。

4月被資遣的他在月底迅速找到太陽能源產業工程師的工作，薪水也有5萬元，覺得自己還算幸運，沒想到進公司不到半年，產線產能幾乎停擺，高階主管也紛紛離職，走了一大批人，工作氛圍瞬間變得有點詭異，關廠傳言四起。

他擔憂自己不久前才被資遣，若再來一次肯定吃不消，加上怕在工作經歷上留下不好的印記，因此選擇在去年10月下旬主動離職，所幸也順利找到半導體業擔任工程師，雖然月薪比先前少了幾千塊，正式在11月中於新公司報到，迄今整體環境、員工福利都算不錯，只想先前穩定好好待著，期待景氣春燕趕快到來。