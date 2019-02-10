急診熱血醫師每秒生死瞬間　為救活病人來不及見他親人的最後一面

▲急診鋼鐵人魏智偉醫師常常分享工作的所見所聞，迄今吸引超過11萬名粉絲追蹤粉絲團。（圖／魏智偉提供，下同）

記者紀佳妘／台北報導

7年級的急診醫師魏智偉在爆肝的急診生活充滿熱情，時常將工作的經歷及見聞，把病人從鬼門關搶救回來，一直是支撐他在急診室逾10年的動力，不過卻也有讓他難以忘懷的事，某年外公住院急救，媽媽打電話來的那刻正好要為病人急救，只好選擇掛電話專心救人，後來救回了這名到院無生命心跳的人，卻來不及見外公的最後一面，他坦言這是心中一直以來的痛。

醫師魏智偉從事第一線急診工作逾10年，6年前他將在急診室的所見所聞，畫成漫畫紀錄，並經營粉絲專頁「急診鋼鐵人Dr.魏」，迄今吸引超過11萬粉絲造訪。他分享先前一段驚心動魄的故事，不久前急診室送來一名足月的孕婦，到院前已失去呼吸心跳，所以立刻搶救媽媽及小孩的性命，「這不單單只是一條命，而是兩條命，甚至是一個家庭」，醫護團隊緊急剖腹、同時幫孕婦做CPR，即便要加班累翻也不喊苦，只為了把他們從鬼門關救回來。

當下他心中就只有一個念頭，「希望媽媽能活著，繼續照顧她的小孩，因為不僅肚中的寶寶，另外還有兩個孩子，我們不能讓孩子失去媽媽」，醫護團隊拚盡所有全力，單純就是想把兩條寶貴的性命就回來，看著病人起死回生是他認為身為急診是第一線最感人的所在。

他回憶起曾有一對老人家在某個急救區，忽然有一位老奶奶輕喚護理師，「護士你可不可以幫我跟我老公拍一張照？」從他生病後，他們從未合影過，笑容也跟著消失，因此那名護士放下手邊的事，趕快幫他們拍一張，從那張照片上可看見老爺爺硬是擠出笑容與老奶奶合照，就趕緊處理其他危急的病人，直到下班後才想起這件事，相當自責沒有好好引導臨終的人與家屬互相道別、道謝、道歉、道愛。

不過魏智偉告訴這名護理師，其實一張照片就是幫他們兩位老人家做最後的道別，全部想說的話通通表現在這張照片，從這個故事也看見醫病之間的關係，媒體一天到晚報導醫院急診暴力事件，讓許多醫師對這個工作感到沮喪，但他強調，「其實我們遇到100個病人，有99個是感謝我們的。」，因為醫護團隊是協助病人一起對抗疾病，與大家站在同一陣線，並不是敵人。

此外，某一年他的外公住院急救時，媽媽打電話給他的時候，正好要為一名到院時沒有呼吸心跳的人急救，當時只能趕緊跟媽媽說一聲抱歉，隨後掛上電話，專心搶救這位病人，後來終於把他從鬼門關拉了回來，不過外公卻離開了，他坦言，這是他心中一直以來的痛。