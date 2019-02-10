不再只靠一顆蘋果　郭台銘帶領鴻海朝科技服務轉型

▲鴻海集團董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

蘋果自從推出新iPhone之後，負面消息不斷，影響主要代工廠鴻海大受影響，也讓董事長郭台銘在今年尾牙上，以春聯「六兆豐業何懼狂風巨浪」透露集團展望，要帶領鴻海開拓新疆土，朝人工智慧連雲網的科技服務轉型。

蘋果推出新iPhone之後，屢傳銷售不如預期的傳聞，甚至出現下修出貨數量、砍單供應鏈的消息，主要代工廠鴻海則是首當其衝的受到影響，剛好遇到鴻海去年面臨集團首次減資、FII赴A股掛牌，拖累股價頻頻探底，屢屢跌破70元關卡，集團市值也跌破兆元大關。

▲鴻海愛心嘉年華舞台春聯。（圖／記者李毓康攝）

面對眾多紛擾，鴻海董事長郭台銘年前在鴻海愛心嘉年華中，以春聯上聯「六兆豐業何懼狂風巨浪足立製造開拓新疆土」、下聯「八方好漢更懷鴻韜偉略掌握科技豪情戰未來」、橫批「人工智慧連雲網」透露集團展望，特別是六兆豐業何懼狂風巨浪更是讓人有感，是否為回應蘋果負面傳聞。

展望新的一年，郭台銘不僅提到要帶領集團開拓新疆土，更表示2018年是過去10年最差的一年，雖然仍在觀望2019年是不是最好的一年，但掛保證今年集團一定會成長，並勉勵同仁不僅要對集團有信心，更要對自己這個老掌門人有信心。

如同橫批「人工智慧連雲網」的畫龍點睛，郭台銘早在年初的演講中就提到，鴻海富士康在大陸深圳發展邁入30年，目前富士康已經有10萬台機器人在運作，正式進入無人關燈工廠階段，未來也將持續朝科技服務轉型、升級智慧製造、建設工業互聯網平台，讓下一個30年維持成長的發展。