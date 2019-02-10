新科技投資來了!Mini LED背光產品今年可望量產 相關概念股夯

▲群創 AM mini LED 65吋 8K 電視。（圖／群創提供）

財經中心／綜合報導

經過長時間醞釀，根據集邦光電研究指出，Mini LED打件的精密度和速度有顯著的提升，2019年很有機會看到搭載Mini LED背光的終端產品，隨著Mini LED採用顆數的不同，整體顯示器的生產成本將增加1.2~2倍不等，預期像是群創、友達、晶電、隆達、光鋐、榮創、瑞豐將會率先反映Mini LED背光商機。

集邦WitsView研究副理李志豪指出，Mini LED的使用顆數與整機厚度和背光所需的輝度有關，由於電子產品近來不斷要求朝向輕薄設計，隨著整機厚度降低，背光中保留的混光區勢必要縮短，不過為了維持良好的光學表現，Mini LED的使用顆數也居高不下。

李志豪強調，若想維持輕薄設計但同時又要降低使用的LED顆數，打開LED出光角度就是另外一個選項，像是現行Mini LED的出光角度約在120~140度之間，磊晶廠則致力將出光角度提升至140~160度，就可以透過減少Mini LED的使用顆數，進一步壓低生產成本。

WitsView分析，Mini LED背光其實並未脫離傳統LCD的架構，主要是透過拉高LED的使用顆數來增加輝度，並在對比上接近OLED的水準，最重要的是強化動態對比(HDR)的呈現，其中以65吋UHD 4K電視面板為例，若採用傳統高階直下式背光搭配量子點膜(QDEF)，面板模組的成本約落在600美元左右。

至於採用Mini LED背光、LED使用顆數16,000顆的模組價格則在700美元，若是為了衝刺規格，將使用顆數拉到40,000顆，則成本可能將增加至1,200美元，與相同尺寸和解析度的OLED電視相比，成本高出20%，因此Mini LED若要與OLED競爭高階電視市場，在成本上還有努力的空間，如何在規格與成本上取得平衡，還是這項技術最終能否為市場接受的關鍵。

▲友達採用Mini LED背光技術之27吋和32吋UHD 4K電競監視器及15.6吋UHD 4K電競筆電面板。（圖／友達提供）