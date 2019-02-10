我是你的眼！「弱視」婦暗夜呆站馬路中央　三重警秒變身蕭煌奇

▲弱視婦半夜呆站在路中央，警方變身「蕭煌奇」成為她的眼睛。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一名弱視的孟姓婦人日前晚間準備外出運動時，因為視力不佳，走著走著竟然走到大馬路上，巡邏員警獲報後立即趕往三重忠孝、力行路口，將不知去向的婦人帶至路邊，經詢問後確認其身分住處，協助將他護送返回原本住處，婦人大讚員警熱心，直道：「真的很感謝你們！」

新北市三重分局厚德派出所員警日前凌晨0時許巡邏時，接獲民眾通報在忠孝路、力行路口有人在馬路上亂走，員警到場關心後，發現孟婦呆站在馬路中央十分驚險，員警立刻上前關心，，並及時將孟姓婦人牽引至路邊。

婦人向員警表示，原本下午從家中，準備要外出運動，但因為自己有弱視的狀況，到了深夜就會視力模糊的情況就更加嚴重，視力不佳、路況看不清楚的情況下，只好不斷的在大街小道上行走，最後發現自己已遠離平常活動區域，才會呆站在馬路中央。

三重警方得知狀況後，主動護送婦人回到回車路頭街的住處。孟女及其80歲的老母親對於員警的熱心感到非常感動；警方也呼籲民眾，若在路上有發現疑似失智、迷失老人時，可通知警方到場協助，幫助在外流浪、迷失方向的弱勢者儘速與家人團圓。