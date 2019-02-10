　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

金士頓年吸金三千億　杜紀川、孫大衛佛心經營連獲最佳雇主獎

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 金士頓 。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 金士頓聯合創辦人杜紀川 。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

曾一夕暴富的杜紀川與孫大衛，因為炒股一貧如洗，而後又經歷了幾次財富起伏，現在的他們秉持寬容、友善理念，治理著他們所創的金士頓科技公司，更連續榮獲「美國最佳雇主」美名。

據陸媒《華商韜略》報導，在大陸出生的杜紀川從小生長於台灣，1962年赴德國攻讀電機工程學位；1972年到美國時，在籃球場偶然遇見了孫大衛，兩人一拍即合，杜紀川也從而踏入IT業。

1982年，杜紀川與孫大衛兩人開始了他們第一次的創業，正好趕上電腦在陸的成長爆炸期，他們的生意相當好，有時候產品尚未出貨就收到了客戶迫不及待的款項，兩年後他們的公司被收購，每人賺到了100多萬美元（約3080萬台幣）。

剛賺到人生一大筆錢的兩人，靠著將錢放大的野心跑去炒股，然而卻吃了大虧，一夜之間兩人賠到一無所有，只能愁眉苦臉過活。

後來，兩人在心情平復之後相約見面，在互相安慰、鼓勵之下重拾了信心，決定再次創業，靠著杜紀川翻箱倒櫃籌出的2000美元（61,594萬台幣），他們創辦了「金士頓（Kingston）」。

▲▼ 金士頓 。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 金士頓聯合創辦人孫大衛 。（圖／翻攝自百度百科）

作為金士頓的創始人，杜紀川和孫大衛一直倡導分享文化，杜紀川說，「我們一直都與大家共同分享利潤，並以此作為對員工的感謝。」他們有句名言是：「先資本主義，再共產主義」，意思是先以資本主義賺錢，然後用共產主義分享。

在金士頓，員工上班不用打卡，也沒有KPI，他們強調以人為本、利他優先。對內，公司優先考慮員工利益；對外，則優先考慮客戶利益。

別家公司相信制度和約束、相信人性本惡，從而威逼利誘員工希望駕馭他們；而在金士頓，他們則相信人性本善、將心比心，努力建立善性循環。

金士頓對員工的寬容和大度不但體現在人性面上，更體現在經濟利益之上，他們對員工的投資，包括感情也包括資金，甚至連續多年獲得「美國最佳雇主」。

有一次，一位員工在剛入職不久就碰到私事必須請假，在其他公司可能會被百般刁難、得繼續上班，而孫大衛知道員工情況後，主動准許放假，薪水還能照拿；還有員工照料父母，幾個月不能上班，公司一樣照常支付薪水。

1996年，日本軟銀以14.5億美金（約446億台幣）收購金士頓，杜紀川和孫大衛拿到收購款後，在正常薪水與獎金之外，還拿出1億美元（約31億台幣）分給所有員工，平均每個員工分到超過200萬元人民幣。

然而，兩人還有一件比將1億美元分給員工更為人稱道的事。軟銀孫正義以14.5億美元買下金士頓，並在前期支付了11.7億美元（約360億台幣），但後來卻遇上營運資金緊縮，希望延期支付剩下的近3億美元（約92億台幣）時，杜紀川、孫大衛只是相互打了個電話，而後告訴孫正義：「這3億美元，我們不要了」。

杜紀川回憶，「軟銀當時正努力擴張，資金緊張。我和孫大衛認為，我們已經收到了10多億美元，已經賺足了，這幾億美元可以說是多出來的錢，不需要為這筆錢讓對方受苦。所以就告訴對方說，剩下的，我們不要了。」

金士頓全新SD記憶卡繽紛現身 展現全方面儲存應用 。（圖／記者周之鼎攝）

▲ 金士頓現在是全球記憶體供應大廠 。（圖／記者周之鼎攝）

到了1997年，孫正義決定把金士頓賣掉，被免去3億美元的他出於感激主動找上杜紀川、孫大衛，讓兩人以4.5億美元（約138億台幣）買回了金士頓。以11.7億美元賣出，再以4.5億美元買回，兩人在1年多的時間裡，淨賺了6億多美元（約184億台幣）。

直到今日，杜紀川和孫大衛依然堅持寬容、友善的文化管理公司，創造過100億美元（約3080億台幣）的年營收，當了20來年的全球老大，如今霸占全球記憶體市場超過60%。

杜紀川和孫大衛說，這是公司上下齊心協力的結果。「完全是一家人的理念，沒有高低貴賤，大家各盡其職，在一條船上，目標一致，同舟共濟，一起向前划。」

ET快訊
新年戴新錶！韓國瑜笑秀「猜100次也猜不到」　竟是王世堅送的
菸品健康捐被拿去「買花籃、吃尾牙」！監察院糾正財政部
給錢握16歲女手！他「故意割她2次」留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝
國5宜蘭-坪林北返又要塞到半夜！初六5大地雷路段快改道

關鍵字：富豪,創業,金士頓,記憶體

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

Rocket Internet靠山寨賺翻　扼殺創新成同行眼中釘

買一塊地賺3份錢　張軍種杏、種櫻加養雞一年賺得1.8億

全球最高薪女CEO年賺105億　靠Bet365賺鈔票疊起來可超越101

Warby Parker專賣平價眼鏡打破壟斷　融合科技創新年銷售破61億

流落街頭擦鞋工升級總經理　鞋博士張建堯今擁千萬資產與3000間店

嫌棄愛迪達、Nike太花俏　職業球員退休創Allbirds造就14億新時尚

國中畢業撐起31兆平安集團　銀行、保險、證券全包成就金融帝國

做淘寶兩年淨賺60萬　雅藝尚品創始夫妻成行業標竿

從網拍小店到快時尚第一　韓都衣舍利潤翻千倍靠「分組」這招

盛大網路創始人陳天橋31歲擁90億資產　網遊產業先驅急流勇退留傳奇

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

華航機師「罷工事件簿」　24小時必知大事懶人包看這

30年來罕見！旗津遊客當日破5萬 等渡輪排隊人龍長到2小時才搭成

林俊傑答應露腹肌還狂吃ＸＤ　謝霆鋒：露一塊還是八塊？

16歲少女籌學費「扮恐龍」遭毆打　網友肉搜！男喊冤：會提毀謗告訴

板橋公寓半夜「氣爆」陽台炸爛　5人送醫　1女疑坦承鬧自殺

金士頓年吸金三千億　杜紀川、孫大衛佛心經營連獲最佳雇主獎

Rocket Internet靠山寨賺翻　扼殺創新成同行眼中釘

全螢幕需求拉抬　調研：狗年窄邊框手機滲透率已達35%

華航機師罷工第2天首度談判卡關　解僱、減薪通通都違法

走過43年仍屹立不搖 微軟商業模式讓投資人愛不釋手

日估2020訪日遊客破4000萬　航線、住宿、天災預防商機最大

新年展望　國發會陳美伶拋三大旗艦策略

快訊／史上第一家！1億大樂透「基隆一注獨得」　連2年春節開頭獎

過年發財也有隔代理財經！年輕人理財　聽父母的不一定對

快訊／8天開2注頭彩！最後2次機會「1億大樂透」開獎　春節大紅包出爐

天真少女想變美…「鋼釘入雙頰」造酒窩！發炎爆痛還留疤

國泰航空勞資陷僵局！機師工會主席請辭：不排除「升級行動」罷工

獨／男潛入「祖靈聖地」囂張電魚　村民痛心反遭嗆：報警呀！不然是要怎樣

影／中山警辦有獎徵答　送「高麗菜」祝民眾過好年

狼伯父一夜性侵「6歲姪女」2次　女童崩潰「下面會痛」揭獸行

清代公主90%早死「悲慘受虐真相」！嬤嬤「心理變態狠招」洩私慾

華航罷工第三天！春節連假最後日16航班取消、2航班延遲

創業要趁早！「3技能+5準則」看懂老闆們怎麼賺大錢

姊奴當到大！他缺錢吃飯「提3方案」求救　正妹姊姊們讓網友笑翻

金士頓年吸金三千億　杜紀川、孫大衛佛心經營連獲最佳雇主獎

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

財經熱門新聞

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中30..

即／大樂透基隆一注獨得！頭獎第..

即／最後2次機會！1億大樂透開..

油價春節凍漲後還會大降13元？

華航機師罷工　解僱、減薪全違法

降價不給力　技術人員也下海賣i..

加油要快！汽、柴油下周估漲0...

集資刮刮樂　4年輕人「10萬→..

退休領了勞保再就業　投職災保險..

機師罷工／—張表看懂8家保險快..

即／大樂透一人獨得2.04億元..

靠山寨賺翻　德國三兄弟同行眼中..

金士頓年吸金三千億　老闆佛心經..

影／智力停留在7歲　54歲憨兒..

更多熱門

相關新聞

靠山寨賺翻　德國三兄弟同行眼中釘

Rocket Internet是世界上最討厭但最成功的科技公司之一，矽谷並沒有太多人喜歡Rocket Internet，這家總部位於德國柏林的公司，經常因為簡單地模仿其他人的想法而受到嘲笑。

買一塊地賺3份錢　張軍種杏、種櫻加養雞賺得1.8億

全球最高薪女CEO年賺105億　鈔票疊起來可超越101

專賣平價眼鏡打破壟斷　融合科技創新年銷售破61億

雞排加盟店！老闆傳授3項心法

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

22歲上兵收假撞死！目擊：頭像破掉

他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

台南男故意割她手2次留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝

訂房一晚384元！他下秒收帳單崩潰：是美金

孝子繼承5棟房產！轉身吃掉弟媳性侵姪女

8女星「關美肌」網看傻：OMG

韓國瑜笑秀新錶！竟然是王世堅送的

范丞丞緊摟范冰冰自拍：介紹一下我妹

菸捐被拿去買花籃　監察院糾正

瑪莎兒子露臉了！粉絲激動「終於看到真面目」

撿貝殼放口袋　藏致命章魚險釀悲劇

5女星「素顏真面目」現形！網認不出

比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」當上太后卻離奇慘死

李李仁：痛不算什麼 5結紮人夫超暖

BMW大7車頭被水泥牆剖成2半　駕駛臉綠了

更多

最夯影音

更多

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面