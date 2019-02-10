金士頓年吸金三千億　杜紀川、孫大衛佛心經營連獲最佳雇主獎

▲ 金士頓聯合創辦人杜紀川 。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

曾一夕暴富的杜紀川與孫大衛，因為炒股一貧如洗，而後又經歷了幾次財富起伏，現在的他們秉持寬容、友善理念，治理著他們所創的金士頓科技公司，更連續榮獲「美國最佳雇主」美名。

據陸媒《華商韜略》報導，在大陸出生的杜紀川從小生長於台灣，1962年赴德國攻讀電機工程學位；1972年到美國時，在籃球場偶然遇見了孫大衛，兩人一拍即合，杜紀川也從而踏入IT業。

1982年，杜紀川與孫大衛兩人開始了他們第一次的創業，正好趕上電腦在陸的成長爆炸期，他們的生意相當好，有時候產品尚未出貨就收到了客戶迫不及待的款項，兩年後他們的公司被收購，每人賺到了100多萬美元（約3080萬台幣）。

剛賺到人生一大筆錢的兩人，靠著將錢放大的野心跑去炒股，然而卻吃了大虧，一夜之間兩人賠到一無所有，只能愁眉苦臉過活。

後來，兩人在心情平復之後相約見面，在互相安慰、鼓勵之下重拾了信心，決定再次創業，靠著杜紀川翻箱倒櫃籌出的2000美元（61,594萬台幣），他們創辦了「金士頓（Kingston）」。

▲ 金士頓聯合創辦人孫大衛 。（圖／翻攝自百度百科）

作為金士頓的創始人，杜紀川和孫大衛一直倡導分享文化，杜紀川說，「我們一直都與大家共同分享利潤，並以此作為對員工的感謝。」他們有句名言是：「先資本主義，再共產主義」，意思是先以資本主義賺錢，然後用共產主義分享。

在金士頓，員工上班不用打卡，也沒有KPI，他們強調以人為本、利他優先。對內，公司優先考慮員工利益；對外，則優先考慮客戶利益。

別家公司相信制度和約束、相信人性本惡，從而威逼利誘員工希望駕馭他們；而在金士頓，他們則相信人性本善、將心比心，努力建立善性循環。

金士頓對員工的寬容和大度不但體現在人性面上，更體現在經濟利益之上，他們對員工的投資，包括感情也包括資金，甚至連續多年獲得「美國最佳雇主」。

有一次，一位員工在剛入職不久就碰到私事必須請假，在其他公司可能會被百般刁難、得繼續上班，而孫大衛知道員工情況後，主動准許放假，薪水還能照拿；還有員工照料父母，幾個月不能上班，公司一樣照常支付薪水。

1996年，日本軟銀以14.5億美金（約446億台幣）收購金士頓，杜紀川和孫大衛拿到收購款後，在正常薪水與獎金之外，還拿出1億美元（約31億台幣）分給所有員工，平均每個員工分到超過200萬元人民幣。

然而，兩人還有一件比將1億美元分給員工更為人稱道的事。軟銀孫正義以14.5億美元買下金士頓，並在前期支付了11.7億美元（約360億台幣），但後來卻遇上營運資金緊縮，希望延期支付剩下的近3億美元（約92億台幣）時，杜紀川、孫大衛只是相互打了個電話，而後告訴孫正義：「這3億美元，我們不要了」。

杜紀川回憶，「軟銀當時正努力擴張，資金緊張。我和孫大衛認為，我們已經收到了10多億美元，已經賺足了，這幾億美元可以說是多出來的錢，不需要為這筆錢讓對方受苦。所以就告訴對方說，剩下的，我們不要了。」

▲ 金士頓現在是全球記憶體供應大廠 。（圖／記者周之鼎攝）

到了1997年，孫正義決定把金士頓賣掉，被免去3億美元的他出於感激主動找上杜紀川、孫大衛，讓兩人以4.5億美元（約138億台幣）買回了金士頓。以11.7億美元賣出，再以4.5億美元買回，兩人在1年多的時間裡，淨賺了6億多美元（約184億台幣）。

直到今日，杜紀川和孫大衛依然堅持寬容、友善的文化管理公司，創造過100億美元（約3080億台幣）的年營收，當了20來年的全球老大，如今霸占全球記憶體市場超過60%。

杜紀川和孫大衛說，這是公司上下齊心協力的結果。「完全是一家人的理念，沒有高低貴賤，大家各盡其職，在一條船上，目標一致，同舟共濟，一起向前划。」