Rocket Internet靠山寨賺翻　扼殺創新成同行眼中釘

▲ Rocket Internet 創始人之一的 Oliver Samwer。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

Rocket Internet是世界上最討厭但最成功的科技公司之一，矽谷並沒有太多人喜歡Rocket Internet，這家總部位於德國柏林的公司，經常因為簡單地模仿其他人的想法而受到嘲笑。

綜合外媒報導，Rocket Internet由Marc、Oliver和Alexander Samwer三位德國兄弟於2007年創立 - 他們的投資組合公司僱用了超過30,000名員工，市值超過30億美元，但這間公司市值巔峰甚至一度突破60億美元。

剛開始創業之時，三個人想做一個企業發展平台，在他們的計劃中，Rocket Internet的發展應該和其他企業育成中心（Business incubators）沒什麼不同，投資幾家有潛力的公司、推動他們發展，然後等待他們上市。

但Oliver Samwer卻不以為然，「我不喜歡『育成中心』這個詞，我們是一個平台，我們是為那些想要建立公司的人的真正存在。」

創業之初，Rocket Internet投資了一間名為Alando的德國公司，這家公司直接複製了美國電商巨頭eBay，從商業模式、logo顏色到網站佈局，幾乎如出一轍，只是用了德語。

▲ Alando的德國公司直接複製了美國電商巨頭eBay。（圖／翻攝自the Hustle）

在Rocket Internet的支持下，Alando越做越大，很快就佔據了德國大部分的市場。正好在這時，eBay想開拓德國市場，看到Alando已經佔據很大一部分市場，於是出資5000萬美元收購Alando。

對於eBay來說，能以5000萬美金換取一間市場佔有率極高的當地公司，不需要自己從頭開始，這筆交易相當划算，而當下距離Rocket Internet投資Alando還不到百日，而且投資金額還不到500萬美元，現在短短三個月就可以翻10倍，讓三兄弟中的Oliver（也是Rocket Internet公司主要決策者）立即同意賣出。

好運不只一次，沒過多久，Rocket Internet所投資的另外一家公司CityDeals，複製了美國團購鼻祖Groupon ，僅僅投資5個月，就被Groupon 以1.7億美元收購了。

在CityDeals之前，Oliver還不確定複制初創公司的計劃是否有效，但在看到Alando、CityDeal先後取得令人難以置信的成功後，Rocket Internet戰略正式化。

在Oliver的帶領下，Rocket Internet因其積極的增長策略而聞名，在三年內將企業從創意轉變為數十億美元的收入。這部分是由於他們殘酷的招聘實踐，前銀行家團隊以及他們湧入每個企業的大量資金。

一位在Rocket Internet工作7年的資深員工透露，「兄弟們對複制並不感到難過。他們有這種感覺，他們必須讓德國再次偉大，所以他們只關心建立大公司。」

▲ Lazada也是他們成功複製的網站。（圖／翻攝自Lazada官網）

Rocket Internet準確地複制了每一個網站。 Oliver甚至會聘請一位擁有博士學位的人來研究我們正在複製的網站，他每周要求員工發送正在複製的公司的摘要。資深員工說，「如果亞馬遜稍微改變了他們的購物車圖像或者向左移動了兩個像素，我們就得知道並複制它，在我們的每週電話會議中，我們都在討論如何準確複製網站。」

很多矽谷的人都鄙視Rocket Internet， 尤其是被Samwer兄弟複製的初創公司的創始人，對他們的蔑視都持公開態度，隨著火箭網絡的策略被慢慢揭露，他們的名聲也越來越差，不少矽谷公司都不願意收購火箭網絡旗下的公司。

Rocket Internet在2011年成立Wimdu，複製美國訂房網站Airbnb，100天內在全球設立了15個辦公室，員工膨脹到了400人；後來又在北京創「愛日租」，最後兩者都沒被Airbnb看中，又無法妥善經營，最後只能裁員關門。

但Rocket Internet後來仍然有成功的案例，就如2012年向亞馬遜看齊成立的Lazada，順利擴展成為東南亞最大的電商網站，更吸引大陸電商巨頭阿里巴巴出資收購。

「它為Samwers賺了很多錢，但它正在扼殺創新，」總部位於舊金山的LeWeb的創始人LoicLeMeur曾表示，「它告訴年輕的企業家，賺錢的理想方式是複制在美國有效的東西，然後將其賣回原版。」

但Oliver Samwer感覺並不一樣，「如果你真的看到它，大多數創新都會在其他創新之上發揮作用。」在Oliver Samwer看來，生意就是生意，賺取最多金錢並且最受客戶歡迎的公司是贏家。

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