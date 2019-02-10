最恐怖車諾比病毒台灣人做的　同學插隨身碟癱瘓全球6000萬電腦



▲陳盈豪在大學時在電腦裡存放CIH病毒，沒想到該病毒造成全世界6000萬台電腦癱瘓。（資料照／翻攝看雪學院）

突發中心／綜合報導

網絡世界在過去20年蓬勃發展，在這20年中也有許多破壞力強大的病毒造成全世界有數萬台電腦受損，其中名列第1名的就是CIH病毒，命名方式就是當時還還在大學讀書的陳盈豪羅馬拼音第1個字母，在1999年時讓全世界6000萬台電腦癱瘓。

陳盈豪（44歲）在國三那年開始接觸電腦，即使上了高中，許多同學都沈迷在電玩中，但他仍然喜歡研究程式語言，後來如願考進當時仍是工學院的大同大學資工系。

在大學期間透過學術網路接觸到許多資訊以及程式界的高手，對於自己不足的地方加強，不過在1998年時，陳盈豪為了破解當時號稱「完美防禦」的防毒軟體，因而製造出以羅馬拚音第一個字的為命名的「CIH病毒」。

但當時陳盈豪只是想證明自己的實力，所以病毒只存放在自己的電腦，但同學卻無意間從陳盈豪的電腦中帶走了病毒，造成學校裡的電腦大規模當機，陳盈豪因此被記了大過。

畢業後陳盈豪進入軍中服役，不過CIH病毒卻開始傳到世界各地，該病毒會直接從主機板的BIOS進行破壞，造成用戶的硬碟被大量空白資料覆蓋，以至於全世界共有6000萬台電腦以及10億美元的損失。

當時檢警開始調查陳盈豪，不過台灣當時並沒有相關的刑事條文，最後獲得不起訴處分，退伍後陳盈豪就進入科技公司工作，目前在自己創業。