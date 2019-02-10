貝佐斯離婚後網友仍追殺　列10招要消費者豬年別再依賴亞馬遜

▲美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

亞瑪遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）靠著亞馬遜（Amazon）一度成為世界首富，在他與前妻麥肯齊（MacKenzie Bezos）離婚後讓出這個寶座，但亞馬遜依然是世界首屈一指的大型科技公司，該公司提供各式各樣的服務，但有人認為這家公司已經過於強大，並揚言要抵制亞馬遜。

據《Business Insider》報導，亞馬遜發展快速，但是醜聞也隨之而來，先前美國參議員Bernie Sanders就曾針對亞馬遜苛刻的工作環境和低薪提出抨擊，他也曾在抨擊中提到亞馬遜創辦人貝佐斯的驚人財富。亞馬遜已在去年將美國員工的時薪提升為15美元，但低薪並不是外界抨擊亞馬遜的唯一原因，許多實體商店的生存空間已經被崛起的電子商務壓縮得喘不過氣。

因此，有人揚言要抵制亞馬遜，《Business Insider》也整理出幾項能替代亞馬遜的服務或是設備：

1.貨比三家

在網路上購物前請先停看聽，因為亞馬遜雖然聲譽不錯，但它不一定是最優惠的電商，其他像是沃爾瑪、Target這些競爭對手，在經過多年的發展，已經逐漸趕上，他們也有低價促銷等優惠。

2.選擇其他天然食品品牌

亞馬遜旗下的Whole Foods無疑是美國最大的有機食品和在地食品經銷商，但其實其他品牌，像是Sprouts Farmers Market也是美國知名的有機食品連鎖店，15個州裡擁有280家商店。

3.棄Twitch轉投YouTube Gaming

Twitch是亞馬遜旗下的遊戲串流媒體平台，雖然在業界佔有一席之地，但YouTube現在也有推出提供類似服務的YouTube Gaming。

4.使用Spotify Premium

目前亞馬遜有兩種音樂串流服務，分別是Prime Music和Music Unlimited，其中Prime Music服務，一般人要訂閱需付每月9.99美元，但也可跟Prime會員綁在一起，這樣則只需要支付7.99美元。

而訂閱Spotify Premium每月則須支付9.99美元，其服務與亞馬遜的串流音樂服務大致相同，甚至還具有更廣泛的功能。

5.選擇Google語音智慧助理而非Alexa

目前亞馬遜的智慧語音助理Alexa已經逐漸擴展至許多設備，未來將結合更多的智慧家具，打造智慧生活。但也不是只有Alexa辦的到，其實Google語音智慧助理也有類似功能，民眾也可以考慮。

6.逛逛本地書店吧

亞馬遜的連鎖書店Amazon Books的擴店計畫並沒有停歇，它甚至能利用大數據來推斷顧客的喜好，但若你是希望和他人不同的閱讀體驗，去逛逛所在地的書店，或許會有更好的選擇。

7.使用Roku的設備

Fire TV是亞馬遜推出的智慧電視，其他品牌，例如Roku也有推出類似設備，Roku更是最受歡迎的網路電視服務，遠遠領先排名第二的亞馬遜。

8.使用Netflix

亞馬遜有推出自己的影片串流服務「Prime Video」，還能與Prime綁在一起，競爭對手Netflix也與其相同，提供了精選的節目和電影，但Netflix還有其自己原創的影音內容可以觀賞。

9.嘗試使用Instacart

美國的主要城市現在幾乎都有亞馬遜的Prime Now服務，標榜能在一小時內就能取得商品，除了提供亞馬遜自己的商品外，還提供來自Whole Foods的雜貨。

而Instacart能提供更多的商店選擇，包括Whole Foods，甚至連Costco都在名單裡，雖然因為它不像亞馬遜有Prime的會員制度，所以會有一些相關衍生費用，但據《Business Insider》先前報導，它的服務較亞馬遜來說好一點。

10.放棄Kindle，改用iPad

報導指出，其實電子閱讀器的市場並不大，且正在逐漸下滑，雖然Kindle的電子墨水螢幕是許多人的心頭好，但若只是要在電子設備上閱讀電子書，iPad搭配Apple Books也能達成相同的目的。

▼外媒建議可以放棄Kindle，改用iPad。（圖／記者邱倢芯攝）