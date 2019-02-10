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貝佐斯離婚後網友仍追殺　列10招要消費者豬年別再依賴亞馬遜

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▲▼Amazon,亞馬遜。（圖／路透）

▲美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

亞瑪遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）靠著亞馬遜（Amazon）一度成為世界首富，在他與前妻麥肯齊（MacKenzie Bezos）離婚後讓出這個寶座，但亞馬遜依然是世界首屈一指的大型科技公司該公司提供各式各樣的服務，但有人認為這家公司已經過於強大，並揚言要抵制亞馬遜

據《Business Insider》報導，亞馬遜發展快速，但是醜聞也隨之而來，先前美國參議員Bernie Sanders就曾針對亞馬遜苛刻的工作環境和低薪提出抨擊，他也曾在抨擊中提到亞馬遜創辦人貝佐斯的驚人財富。亞馬遜已在去年將美國員工的時薪提升為15美元，但低薪並不是外界抨擊亞馬遜的唯一原因，許多實體商店的生存空間已經被崛起的電子商務壓縮得喘不過氣。

因此，有人揚言要抵制亞馬遜，《Business Insider》也整理出幾項能替代亞馬遜的服務或是設備：

1.貨比三家

在網路上購物前請先停看聽，因為亞馬遜雖然聲譽不錯，但它不一定是最優惠的電商，其他像是沃爾瑪、Target這些競爭對手，在經過多年的發展，已經逐漸趕上，他們也有低價促銷等優惠。

2.選擇其他天然食品品牌

亞馬遜旗下的Whole Foods無疑是美國最大的有機食品和在地食品經銷商，但其實其他品牌，像是Sprouts Farmers Market也是美國知名的有機食品連鎖店，15個州裡擁有280家商店。

3.棄Twitch轉投YouTube Gaming

Twitch是亞馬遜旗下的遊戲串流媒體平台，雖然在業界佔有一席之地，但YouTube現在也有推出提供類似服務的YouTube Gaming。

4.使用Spotify Premium

目前亞馬遜有兩種音樂串流服務，分別是Prime Music和Music Unlimited，其中Prime Music服務，一般人要訂閱需付每月9.99美元，但也可跟Prime會員綁在一起，這樣則只需要支付7.99美元。

而訂閱Spotify Premium每月則須支付9.99美元，其服務與亞馬遜的串流音樂服務大致相同，甚至還具有更廣泛的功能。

5.選擇Google語音智慧助理而非Alexa

目前亞馬遜的智慧語音助理Alexa已經逐漸擴展至許多設備，未來將結合更多的智慧家具，打造智慧生活。但也不是只有Alexa辦的到，其實Google語音智慧助理也有類似功能，民眾也可以考慮。

6.逛逛本地書店吧

亞馬遜的連鎖書店Amazon Books的擴店計畫並沒有停歇，它甚至能利用大數據來推斷顧客的喜好，但若你是希望和他人不同的閱讀體驗，去逛逛所在地的書店，或許會有更好的選擇。

7.使用Roku的設備

Fire TV是亞馬遜推出的智慧電視，其他品牌，例如Roku也有推出類似設備，Roku更是最受歡迎的網路電視服務，遠遠領先排名第二的亞馬遜。

8.使用Netflix

亞馬遜有推出自己的影片串流服務「Prime Video」，還能與Prime綁在一起，競爭對手Netflix也與其相同，提供了精選的節目和電影，但Netflix還有其自己原創的影音內容可以觀賞。

9.嘗試使用Instacart

美國的主要城市現在幾乎都有亞馬遜的Prime Now服務，標榜能在一小時內就能取得商品，除了提供亞馬遜自己的商品外，還提供來自Whole Foods的雜貨。

而Instacart能提供更多的商店選擇，包括Whole Foods，甚至連Costco都在名單裡，雖然因為它不像亞馬遜有Prime的會員制度，所以會有一些相關衍生費用，但據《Business Insider》先前報導，它的服務較亞馬遜來說好一點。

10.放棄Kindle，改用iPad

報導指出，其實電子閱讀器的市場並不大，且正在逐漸下滑，雖然Kindle的電子墨水螢幕是許多人的心頭好，但若只是要在電子設備上閱讀電子書，iPad搭配Apple Books也能達成相同的目的。

▼外媒建議可以放棄Kindle，改用iPad。（圖／記者邱倢芯攝）

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關鍵字：亞馬遜,外媒,設備,服務,科技公司,電子書,串流服務,電商,電子商務

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