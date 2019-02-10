小孩情緒暴走愛發脾氣　家長互動玩過頭也有關係

▲當小孩發脾氣「盧」起來的時候，做為爸媽的，情緒很難不爆炸，但絕對要避免動手，而是先想想他們為什麼生氣。（圖／達志／示意圖）

文／鍾世明

孩子不定時鬧脾氣，家長怎能不爆炸！

媽媽剛從幼兒園接了小凱放學，回家的路上，媽媽順口問了小凱……

媽媽：「小凱晚餐想要吃什麼啊？」

小凱：「我要吃餅乾。」

媽媽：「晚餐要吃營養健康的東西，不能吃餅乾喔！想想看，晚餐要吃什麼呢？」

小凱：「我要吃餅乾！」

媽媽：「媽媽不是告訴過你，晚餐不能吃餅乾了嗎？」

小凱：「不管，我晚餐就要吃餅乾！」

聽到晚餐不能吃餅乾，小凱在車上激動地大吼大叫、拳打腳踢，甚至氣得把手上的玩具往媽媽身上丟，媽媽一邊開著車，一邊忍不住提高分貝對小凱怒罵：「要說幾次才肯聽啊？你再亂發脾氣，以後都不給你吃餅乾了！」

小凱今年四歲，從小只要不順他的意就會發很大的脾氣，像是玩玩具時沒照他的意思玩，得不到他想要的東西，或是想做的事情做不好…等等，他都會非常激動、大發脾氣，爸媽一開始都還能和顏悅色地跟他溝通、向他說明，但小凱總是很難接受，反而越說越激動，直到爸媽忍不住強烈地要求、斥責、威脅、恐嚇，甚至祭出處罰的手段，小凱才會停下來。

雖然在爸媽大發雷霆之下，小凱會暫時收斂自己的情緒和行為，可是這種狀況還是層出不窮，而且再有類似的情況發生時，小凱不只依然故我，甚至還越演越烈，導致父母也必須採取更嚴厲的態度、動用更嚴格的處罰，才能奏效。爸媽對於這種惡性循環感到憂心忡忡，而且每次處罰小凱後，爸媽心裡都有很深的內疚感，懷疑自己是不是對孩子太沒耐心，也擔心自己的管教方式會對小凱造成不好的影響。然而，面對小凱暴躁的脾氣、失控的行為，爸媽內心困擾不已，實在不知道該怎麼辦才好。

心理師這樣說

不論在家裡，或是在賣場、餐廳…等公共場所，常常可以看到孩子鬧起脾氣一發不可收拾的場景。沒有旁人在場的壓力，爸媽或許還覺得比較好掌握，只要有路人關切，家長就會覺得孩子是故意找碴、讓父母親很沒面子。結果通常不是爸媽自己也生起氣來，當街嚴懲孩子，以表示我有在管教小孩，就是乾脆滿足孩子的要求以息事寧人。而無論採取哪種策略，父母事後不是自責太嚴格就是擔心太寬容。事實上，要幫助孩子改善發脾氣的狀況，必須先了解為什麼有些孩子比較容易生氣？一氣起來總是驚天動地？

心理學家發現，當孩子想做的事情受到阻礙時，最原始的情緒反應就是生氣；而如果沒有後天的教養和教育來引導孩子學習調節情緒或解決問題，生氣的情緒很快地就會引發攻擊行為，包括語言和動作。這些語言和動作，是用來對抗阻礙我們的事情，讓我們得到想要的結果；所以「生氣」本來也具有很重要的生存意義，可以幫助我們激發行動、移除阻礙、帶來改變。

儘管生氣對生存來說很重要，但是，有些孩子情緒本質比較負向，在生活中習慣先注意讓他不開心的地方，也就容易把事情解讀成阻礙或不順。於是，像「事情可能會越來越不好；不順的事情可能會越來越多；自己總是無法得到想要的東西……」這類的想法，就會不斷地冒出來，進而導致不愉快的情緒。雖然，有些孩子可能會先試著用壓抑的方式來處理，但不愉快的情緒累積到超過負荷時，就會出現突然爆發的情形。

也有孩子天生對一般人眼中的「小事」比較敏感，這樣的孩子心思細膩，當別人都還沒反應過來時，他已經如坐針氈，總覺得這裡不對、那裡不好，看什麼都不順眼。就算父母發現他有情緒而主動關心詢問，孩子也可能講不清楚、說不上來，越來越挫折，接著就會發起脾氣來。

另外，還有一些反應比較強的孩子，不論事情大小，都會用呼天搶地的方式來宣告他的心情。問題是，心理學研究結果告訴我們，如果孩子習慣以強烈的方式來表達生氣、憤怒，不但沒辦法紓解情緒，反而會越來越激動，甚至出現失控的行為。雖然強烈的反應有助於讓父母注意到他的狀態，但孩子強烈的情緒也容易引發父母不舒服，甚至覺得有壓力，並因此變得激動，而造成火上加油的互動，很難幫助孩子緩和情緒。同時，孩子又會從父母的反應中，學到以激動的行為來回應別人的強烈情緒，造成惡性循環，更讓人覺得他脾氣暴躁。

當然，生活上不斷遭受挫折或壓力過大的孩子，情緒也會變得容易引爆。許多生活小事，如：學習、寫作業、和朋友交往…等，對孩子來說都是壓力，如果過程困難、屢遭挫敗，又剛好碰到較大的壓力事件，如：考試成績不理想、和朋友衝突、家中有變故…等，壓力持續累積，孩子來不及紓解調節，他的情緒火山就可能會爆發。

除了本身的特質之外，當孩子情緒來了，父母或其他大人的回應方式也會影響孩子用什麼方式表現內心的感受。如果父母對孩子的表現要求嚴格，卻比較少關注孩子的情緒，孩子內在就容易出現強烈的挫折感，而被忽略、沒人理解引導乃至於說不出口的情緒感受，都會轉化成更強烈的挫折，並累積為更強烈的憤怒。比如孩子緊張、難過、委屈時，如果沒有被適當的接納、引導，或是父母當下沒有察覺，反而求好心切地指責、教導、要求……也會導致孩子把爸媽的指正，解讀為挫折或阻礙而開始生氣。

還有一種容易被忽略的情況，就是在和孩子互動時過度地逗弄孩子。開玩笑的逗弄可以讓親子之間增加一些趣味性，原本是親子關係中很好的調劑，但如果太刻意地讓孩子得不到他要的東西，或者讓孩子面對不喜歡的刺激，如：當孩子正專注地玩遊戲時故意搗亂讓他分心，剛開始孩子可能會因為父母的舉動在他預料之外，而有點驚訝或者感到趣味好玩，但當逗弄的頻率太高，或者逗弄過頭而超出孩子可以接受的範圍時，這些逗弄反而會變成挫折，讓孩子覺得無法控制局面或事情而生起氣來，久而久之，孩子對於外在刺激的不確定與沒把握，就會造成情緒不安、起伏不定。

★本圖、文經尖端出版授權，摘自《讀懂孩子的情緒話：小孩不暴走、家長不失控的好EQ養成法》一書

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