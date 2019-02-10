科學證明「施比受更開心」　奉獻行為讓你保持強烈喜悅！

▲ 把錢捐出的人快樂感不太會退去，連續第5次給予的喜悅與開始時一樣強烈。（圖／取自免費圖庫pixabay）



生活中心／綜合報導

俗話說「施比受更有福」，如今科學證明施比受讓人開心的時間更長久！當受試者反覆贈送禮物給別人，而不是反覆接受禮物時，他們的快樂感要麼不會降低，就是降低速度慢許多。過去的研究指出，如果想要長期保持快樂，就得暫停一下目前正在吸收的事物，去體驗新的東西。而這次的研究顯示，即使以相同的方式重複施予相同的人，我們仍可以感受到新鮮和愉悅感。

這項刊登在《心理科學》（Psychological Science）期刊的研究包含了一項實驗，其中請來96名大學生，他們在5天內每天收到5美元，並且每次都必須把錢花在同一件事物上。 研究人員隨機指派受試者將錢花在他們自己或其他人身上，例如將錢留在同一咖啡館的小費罐中，或是向同一個慈善機構捐款。每天結束時，受試者反思他們的消費體驗和整體快樂感。

結果顯示一個清晰的現象：受試者一開始自我報告的幸福程度相似，而那些把錢花在自己身上的人，在5天內快樂感持續下降。 反之，那些把錢捐出的人，快樂感卻沒有退去，連續第5次給予的喜悅與開始時一樣強烈。

▼ 即使以相同的方式重複施予相同的人，我們仍可以感受到新鮮和愉悅感。（圖／取自免費圖庫pixabay）



研究人員指出，當人們關注在一件事的結果，例如獲得報酬時，容易產生比較心態，減低了對每種體驗的敏感度。而當人們專注於一項行動，例如捐贈給慈善機構時，他們可能會更少關注於比較上，而是體驗每一次的奉獻行為，將它作為一種能引發快樂感的特殊事件。

這項研究結果提供了一些有趣的問題，例如，如果人們給予或接受更多的金錢，這樣的現象是否還成立？ 而給予朋友和陌生人引發的快樂感會有什麼差別？研究人員計劃在日後的項目中探討金錢獎勵之外的其他因素，芝加哥大學布斯商學院的研究員歐布萊恩（Ed O'Brien）表示，現在他們正在測試反覆的對話和社交體驗，看看隨著時間過去，這些體驗是否帶給人更多的快樂。