3樓陽台飄2娃！半夜禮貌式「輪流say嗨～」　她躺床聽傻：現在是怎樣啦

▲原PO睡覺時遇到「小女生們」來打招呼。（示意圖／PEXELS）

網搜小組／綜合報導

有時經歷難以解釋的現象時，難免會感到很害怕，但是也有人遇到的祂充滿善意，反而讓人覺得很可愛。一名女網友表示，她小時候跟媽媽睡同間房，有天晚上睡覺時，突然聽到陽台處傳來女生的聲音，讓她嚇得緊閉雙眼、不敢亂動。但之後發生的事，讓其他人直呼「好逗趣」、「好可愛的感覺」、「推禮貌」。

一名網友在PTT的marvel板上表示，她小時候跟媽媽睡同一間房，當時她的床靠著牆，牆上有一扇窗，窗戶並不算高，但離床很近，而牆的另一邊則是陽台，她們家則是獨棟透天，睡覺房間在3樓。「某個夜晚，我和我媽在睡覺。突然我隱約聽到陽台那邊，傳來窸窸窣窣的聲音」。

原PO聽到後微微醒來，原本以為是小動物弄出來的聲音，就打算繼續睡，沒想到這時候，窗戶那邊突然傳來清脆、響亮的女聲「來～跟姐姐說～嗨～～～」。聲音讓年紀還小的原PO瞬間嚇醒、背脊發涼，「這個聲音離我好近好近，我不敢睜眼，不敢亂動，我的心臟跳得好快好快」。

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▲祂們輪流打招呼，讓不少人意外覺得很萌。（示意圖／pixabay）

這時，窗戶那頭傳來一聲娃娃音「嗨～～～」，聲音讓原PO心臟狂跳，不明白這一大一小是從哪裡來的，但接下來「她們」開始一段循環－－女「嗨～～」娃「嗨～～」女「嗨～～」娃「嗨～～」。這時原PO僵在床上，內心狂亂OS「現在是怎樣啦！」

經過幾個嗨之後，女生便說「好！我們不要吵姐姐囉～」娃娃音則是減弱聲音「嗨～」女生趕緊再「噓…」「噓…」「噓…」「要安靜囉…」接著夜晚就恢復寂靜了。由於原PO剛剛相當緊繃，在放鬆後馬上就睡著了。

隔天早上，原PO忍不住問媽媽「昨晚有沒有聽到聲音」媽媽則回有聽到，還淡定地說「安靜等她們路過就好」。不過，原PO也心生疑惑「還是很好奇那一大一小的來歷，如果是真人，為什麼她們有辦法到達獨棟透天的三樓？然後大半夜在那邊說嗨？」並心想，若對方不是人，萬一當時她發出聲音，是不是就會被抓走。

看到貼文後，其他人紛紛留言「好妙@@」、「說你好就變成天線寶寶了呢」、「有點好笑，很嗨的鄰居」、「還知道不能吵到姐姐睡覺，真有禮貌」、「好ㄎㄧㄤ喔哈哈哈哈」、「小妖怪家族路過在教導小孩禮貌，不要緊張，不過畢竟不是人類，只知道打招呼是禮貌的表現」、「覺得莫名的萌」、「會說嗨～～～莫名有點Q」。

但也有網友認為很可怕，「有點可愛，但死不想碰到」、「媽媽也有聽到啊！其實蠻可怕的」、「不要回應感覺比較安全」、「覺得不萌~超可怕」、「原po聽到就算了 連媽媽都聽到我整個毛起來」。

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