從劍橋分析到5000萬個資外洩　網友爆狗年最擔心社群網站

▲臉書（Facebook）。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

2018年對臉書（Facebook）來說是醜聞非常多的一年，且該公司股價表現也非常不佳，就讓我們來看看臉書2018年到底發生了那些重大事件吧。

2018年1月

臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）4日宣布將在2018年嘗試解決臉書所面臨的一些問題，並於11日宣布將針對演算法進全面修改，將優先提供用戶來自家人、朋友的內容，並增加「有意義的互動」，但此舉造成許多媒體公司的流量受到衝擊。

金融巨鱷索羅斯（George Soros）25日在每年於世界經濟論壇（WEF）期間主辦的晚宴上發言表示，「臉書（Facebook）和谷歌（Google）實際上控制了一半以上的網路廣告收益。」這些公司聲稱，他們只是資訊散播平台，但他們近乎壟斷的事實，使得他們成了公用事業，應該受到比較嚴格的規範，以保持競爭性、創新性以及公平且公開的普及接取。隨後臉書在2018年展開對索羅斯的一系列調查，兩者之間結下許多恩恩怨怨。

▲臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

2018年2月

連線雜誌（Wired）發表了一份報告指出，回顧2016和2017年，臉書震撼了全世界，並表示臉書對全球政治引發了前所未有的影響力。

2018年3月

12日時，負責調查緬甸總族屠殺事件的聯合國專家指控臉書在當地散波仇恨言論。當月隨後爆出資料分析業者劍橋分析公司（Cambridge Analytica）在2014至2015年間在臉書推出一款心理測驗，在未經同意下盜用高達5000萬用戶的個人資料，對此臉書也關閉該公司的帳號權限停用，臉書股價也因為這件事情暴跌，連帶牽動美股三大指數下挫。

即使臉書股價持續下挫，以及「#DeleteFacebook」活動開始發起，臉書執行長祖克柏仍保持沉默。直到22日祖克柏才現身對於濫用數據的事件進行道歉。

2018年4月

祖克柏10、11日前往美國國會山莊作證，針對 Facebook 是否知情內部個資流出的情形，祖克伯再次強調，目前公司正在調查當中，並且將會審查其他可能不法使用大量用戶資料的公司，並且承認 Facebook 並沒有採取措施來保護用戶，像是假新聞、干預選舉、仇恨言論、資料隱私⋯⋯等等，這些都是 Facebook 所沒有顧及到的部分。

祖克柏說：「我們認為這個案子已經結束了。（We considered it a closed case.）」一如先前給出的承諾，Facebook 接下來將會極力處理劍橋分析所造成的影響，並且對受影響的用戶發出通知，讓用戶可以在動態消息當中得知詳細訊息。

30日時，臉書收購的通訊軟體WhatsApp的另一位創辦人兼臉書董事會成員Jan Koum宣布離職，據了解是因為臉書執行長祖克柏和臉書營運長Sheryl Sandberg在WhatsApp投放廣告的問題意見相左，因而產生嫌隙。

▲ WhatsApp。（圖／達志影像／美聯社）

2018年5月

歐盟的《一般資料保護規範》（General Data Protection Regulation，GDPR）於25日上路，旨在保護人麼的隱私。而法規上路的第一天，奧地利民間團體「None of Your Business」創辦人 Max Schrems 仍將臉書和Google告上法院。

2018年7月

臉書股價在公司第二季業績出現成長減緩後大幅下挫，祖克柏表示，「這是因為我們在安全方面投入了大量的資金，這將會對我們公司的盈利能力產生重大影響。」

2018年8月

臉書再一次揭露伊朗、俄羅斯等國試圖利用政治宣傳來干擾美國11月的期中選舉。

2018年9月

被臉書收購的社群軟體Instagram的聯合創始人Kevin Systrom和Mike Krieger宣布離開Facebook。雖說他們表示想再次探索他們的「好奇心和創造力」，但大多數觀察家都認為兩人會離開是因為厭惡祖克柏長期干預。

▲Instagram。（圖／記者范家宏攝）

臉書月底時表示，由於受到駭客攻擊，部分用戶的帳戶因此被駭客入侵，據了解有將近5000萬的臉書帳戶遭到攻擊。

2018年10月

臉書旗下的通訊應用程式WhatsApp在巴西的用戶眾多，用戶高達1.2億，是巴西民眾日常最常用的通訊軟體，但WhatsApp卻被指控充滿假新聞，因而影響了巴西的總統大選。

2018年11月

《紐約時報》指出，聘僱公關公司 Definers，來針對著名億萬富翁索羅斯 (George Soros) 進行調查，並藉 Definers 所提供之資料攻擊索羅斯，雖然臉書在最一開始時否認，但最後臉書最後在21日承認。

2018年12月

《紐約時報》踢爆包含亞馬遜（Amazon）、Spotify、Netflix在內的150家企業，與臉書達成協議，可以不經過用戶同意，存取上億臉書用戶的個人資料，甚至閱讀、傳送、刪除用戶的對話紀錄，用戶也不得透過隱私設定來阻止這些行為。

對於這樣的指控，臉書發出新聞稿表示，對於有媒體指控該公司與其他公司合作，能在用戶不知情的狀況下查看用戶的個人訊息，以及向用戶友人發送私訊，這些都是不實指控。臉書更解釋，會與這些公司進行合作，是要讓用戶能更方便留言和分享訊息，且在與相關企業達成合作協議時，雙方就已明訂哪些資料可獲取，哪些不行。