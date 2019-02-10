全球7個最容易搞錯首都的國家　你知道幾項？

▲出國旅遊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

說到過年的休閒娛樂，除了圍爐跟親朋好友打麻將之外，不少人會選擇利用這一年之中最長的假期出國旅遊。說到出國旅遊，我們常常認為最廣為人知、經濟文化最發達的城市就是首都，但其實澳洲的首都並不是雪梨、印度的首都並不是孟買。今天整理出7個容易搞錯的國家首都，讓大家在旅遊之餘也能長知識！

土耳其 伊斯坦堡 VS. 安卡拉

土耳其是一個橫跨歐亞兩洲的國家，北臨黑海，南臨地中海，東南與敘利亞、伊拉克接壤，西臨愛琴海，並與希臘以及保加利亞接壤，東部與喬治亞、亞美尼亞、亞塞拜然和伊朗接壤，這樣的地理環境形成土耳其豐富的自然及景觀資源。伊斯坦堡是土耳其的經濟、文化、金融、教育和貿易中心，所以很多人會誤認為伊斯坦堡是土耳其的首都，其實位於安納托利亞高原正中央的安卡拉才是土耳其的首都。

▲土耳其首都安卡拉。（圖／CFP）

澳洲 雪梨 VS. 坎培拉

講到澳洲我們會想到什麼？是與北半球截然不同的氣候？還是那些可愛的動物？大部份的人應該第一個想到的就是雪梨歌劇院了吧！雪梨是澳洲第一大城市，是世界著名的國際化大都市，也是經濟、金融和旅遊中心，所以很多人都會誤以為雪梨就是澳洲的首都，實際上澳洲的首都是坎培拉。曾經在100多年前，雪梨與墨爾本有過首都之爭，兩個地方都希望成為澳大利亞的首都，並且互不妥協，最後只能採取一個折衷的方法，臨時在平原上劃出一塊地來作為首都，這塊地就是坎培拉。

▲澳洲首都坎培拉。（圖／翻攝百度）

加拿大 溫哥華 VS. 渥太華

溫哥華是加拿大西部第一大城市，其自然人文環境深受遊客歡迎，令旅遊業成為市內第二大經濟支柱，也是20世紀後，與美國舊金山同為華人在北美最集中的地區，且讓很多人理所當然認為溫哥華是加拿大的首都；其實不然，加拿大的首都是渥太華！渥太華由最初為愛爾蘭和法國的基督教鄉鎮，經過時間的洗禮現在已成為一個具有多元文化、高水準生活水平，低失業率的大城市。

▲加拿大首都渥太華。（圖／CFP）

瑞士 蘇黎世 VS. 伯恩

瑞士山脈高聳，是旅遊及滑雪勝地，蘇黎世作為瑞士的第一大城市，也是全歐洲最富裕的城市。蘇黎世聚集了來自世界各地的億萬富翁，是瑞士主要的商業、文化中心，也是銀行業的代表城市，世界最重要的金融中心之一，這樣的背景及名氣讓許多人誤以為蘇黎世是瑞士的首都，但其實，氣候溫和、冬暖夏涼的中世紀小城伯恩，才是瑞士的首都！環境優美、建築別緻，下次去瑞士旅遊，可千萬不能錯過它呢！

▲瑞士首都伯恩。（圖／CFP）

巴西 里約熱內盧 VS. 巴西利亞

里約熱內盧是南美洲最大的城市之一，該市最為知名的是它一年中舉行的各種各樣的文化慶典活動，其中最著名的就是狂歡節，也是第31屆夏季奧運的主辦地，是巴西重要的交通樞紐、文化、訊息通訊城市，不難把如此繁華的地方跟巴西的首都聯想在一起，但巴西的首都並不是里約熱內盧，而是四季如春、世界上最多綠地的城市巴西利亞，歷史上巴西曾訂過里約熱內盧和薩爾瓦多為首都，後來巴西在1960年將首都從里約遷到了巴西利亞。

▲巴西首都巴西利亞。（圖／翻攝百度）

越南 胡志明市 VS. 河內

越南的胡志明市，一向有「東方巴黎」之稱，河畔的西貢港馳名東南亞，是越南全國經濟、貿易及旅遊中心。與此同時，被譽為「千年文物之地」的河內，歷史文化豐富、古蹟遍佈，充滿社會主義特色。在南、北越沒統一前，這兩個城市分別是南、北越的首都，後來南越被北越統一，河內就成了越南唯一的首都。昔日的東方建築融入現在的西方建築，古香古色的寺廟，法式別墅加上新建的壯麗建築，匯成了當今河內既古樸又具現代化的獨特都市風貌，也是個值得令人一探究竟的旅遊景點呢！

▲越南首都河內。（圖／翻攝百度）

印度 孟買 VS. 新德里

身為四大文明古國之一的印度有著悠久的歷史、豐富的文化遺產和十足的旅遊資源，身為經濟、文化、交通的樞紐，很多人想到印度第一個想到的就是孟買，但其實新德里才是印度的首都。印度獨立後非常重視保護自己的文化遺產和優良傳統，為了保存遍地文物古蹟的歷史名城德里，印度將該城市整體保留了下來，在德里西南另建新都。只要有耐心去體會，不難發現文明古國的光輝依舊閃耀在印度人的血液裡。

▲印度首都新德里。（圖／CFP）