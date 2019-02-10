蔡英文臉書斷開文青風！「撿到槍」搶回網路聲量

▲總統蔡英文。（資料照／記者徐文彬攝）

政治中心／綜合報導

九合一敗選後，總統蔡英文針對大陸國家主席習近平「告台灣同胞書40周年」強勢回應，加上4位深綠大老「逼宮」之後，網路聲量由黑翻紅，同時蔡英文臉書不再走文青風，言論尺度大開，「撿到槍」、「辣台妹」等網路流行用語令人印象深刻，搶回網路聲量。

蔡英文近來頻頻透過臉書、Line，以及Instagram等網路社群發布訊息，而行政院長蘇貞昌後等多個部會，也都響應網紅熱，包括交通部長林佳龍、勞動部長許銘春、科技部長陳良基等，都藉著直播方式來宣傳策略。

總統府發言人黃重諺表示，總統、行政團隊不是網紅，也不必成為網紅，讓國民即時全面了解政府相關政策，即時反映民意本來就是政府責任，特別是國人相對不容易在既有媒體上，得到各項政策完整資訊，政府有義務善用各種社群平台。他認為，這有助於各項政策推動，讓國人完整得到公共訊息，而各項溝通模式也都是願意嘗試的。

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

蔡英文為敗選辭去民進黨主席，並在臉書上說「真正需要改變的是我自己」，選後開始推出「迴廊談話」，親上火線回應時事、政策，主動拋出重要議題，也開放媒體提問。後來蔡英文公開否認九二共識、拒絕一國兩制後，網友認為蔡英文「撿到槍了」，讚她是「辣台妹」。

不久後，蔡英文將鄉民流行語用在捍衛政策，在臉書宣告已經為民眾加薪，「加薪不用撿到槍，馬政府的22K，蔡英文已經把它送進歷史灰燼。」蔡英文一句「加薪不用撿到槍」再度引起熱議，網友好奇，小編是不是換人了？

被稱作「辣台妹」，蔡英文受訪時一度不了解在說什麼，之後在臉書上透露，她一直還沒時間搞懂是什麼意思，但聽到大支的歌曲後才知道這個哏；同時她強調，自己應該不是辣台妹，但若台灣有需要，「我們都是辣台派，該辣就辣」。

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

蔡英文一改過去政令宣導、官話、文青體的模式，以白話、網路鄉民用語等較接地氣的語句，透過「圖、文」，且條列式列出重點，讓網路讀者可以一目瞭然，符合網路、手機載具的閱讀習慣，也方便社群上的轉傳與擴散，普遍被認為相較於過去的蔡英文，多了不少「人味」，加強在網路上的共鳴，以及主流媒體在報導轉載的強度。

府方人士表示，幕僚都沒有變，不過蔡英文有更頻繁的跟幕僚討論重要議題，而在討論的過程中年輕幕僚也會拋出想法，這些貼文都是跟總統討論之後才彙整出的文字，也幾乎都是總統說的話，非全然是出於所謂的小編。

至於蔡英文的貼文越來越頻繁，府方人士指出，由於社群的週期很短，但重要的論述還是可以多講，目的是讓更多讀者可以看到；而幕僚們也會整理總統貼文底下的留言，甚至是私訊內容，不論是批評、建言、鼓勵都會給總統看。言下之意，在蔡英文臉書上留言或私訊的，都很可能會被總統看見。