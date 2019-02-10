　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文臉書斷開文青風！「撿到槍」搶回網路聲量

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文專訪，總統蔡英文專訪，蔡英文寵物，蔡英文 。（圖／記者徐文彬攝）注意20190207前請勿使用 。

▲總統蔡英文。（資料照／記者徐文彬攝）

政治中心／綜合報導

九合一敗選後，總統蔡英文針對大陸國家主席習近平「告台灣同胞書40周年」強勢回應，加上4位深綠大老「逼宮」之後，網路聲量由黑翻紅，同時蔡英文臉書不再走文青風，言論尺度大開，「撿到槍」、「辣台妹」等網路流行用語令人印象深刻，搶回網路聲量。

蔡英文近來頻頻透過臉書、Line，以及Instagram等網路社群發布訊息，而行政院長蘇貞昌後等多個部會，也都響應網紅熱，包括交通部長林佳龍、勞動部長許銘春、科技部長陳良基等，都藉著直播方式來宣傳策略。

總統府發言人黃重諺表示，總統、行政團隊不是網紅，也不必成為網紅，讓國民即時全面了解政府相關政策，即時反映民意本來就是政府責任，特別是國人相對不容易在既有媒體上，得到各項政策完整資訊，政府有義務善用各種社群平台。他認為，這有助於各項政策推動，讓國人完整得到公共訊息，而各項溝通模式也都是願意嘗試的。

▲▼總統蔡英文針對非洲豬瘟及時事發表迴廊談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

蔡英文為敗選辭去民進黨主席，並在臉書上說「真正需要改變的是我自己」，選後開始推出「迴廊談話」，親上火線回應時事、政策，主動拋出重要議題，也開放媒體提問。後來蔡英文公開否認九二共識、拒絕一國兩制後，網友認為蔡英文「撿到槍了」，讚她是「辣台妹」。

不久後，蔡英文將鄉民流行語用在捍衛政策，在臉書宣告已經為民眾加薪，「加薪不用撿到槍，馬政府的22K，蔡英文已經把它送進歷史灰燼。」蔡英文一句「加薪不用撿到槍」再度引起熱議，網友好奇，小編是不是換人了？

被稱作「辣台妹」，蔡英文受訪時一度不了解在說什麼，之後在臉書上透露，她一直還沒時間搞懂是什麼意思，但聽到大支的歌曲後才知道這個哏；同時她強調，自己應該不是辣台妹，但若台灣有需要，「我們都是辣台派，該辣就辣」。

▲▼總統蔡英文回應內閣人事案。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

蔡英文一改過去政令宣導、官話、文青體的模式，以白話、網路鄉民用語等較接地氣的語句，透過「圖、文」，且條列式列出重點，讓網路讀者可以一目瞭然，符合網路、手機載具的閱讀習慣，也方便社群上的轉傳與擴散，普遍被認為相較於過去的蔡英文，多了不少「人味」，加強在網路上的共鳴，以及主流媒體在報導轉載的強度。

府方人士表示，幕僚都沒有變，不過蔡英文有更頻繁的跟幕僚討論重要議題，而在討論的過程中年輕幕僚也會拋出想法，這些貼文都是跟總統討論之後才彙整出的文字，也幾乎都是總統說的話，非全然是出於所謂的小編。

至於蔡英文的貼文越來越頻繁，府方人士指出，由於社群的週期很短，但重要的論述還是可以多講，目的是讓更多讀者可以看到；而幕僚們也會整理總統貼文底下的留言，甚至是私訊內容，不論是批評、建言、鼓勵都會給總統看。言下之意，在蔡英文臉書上留言或私訊的，都很可能會被總統看見。

ET快訊
即／600機師罷工「航班狂取消」！交通部出手　勞資明17時再
純元皇后才是心機女！《甄嬛》5個隱藏劇情　網傻眼：8年沒發現
快訊／大樂透「1.5億」頭獎槓龜！　23組百萬紅包出爐
6隻蚯蚓躺碗內！她「月底吃土」全嗑光　網驚：太噁了

關鍵字：蔡英文,網路聲量,撿到槍,辣台妹

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文臉書斷開文青風！「撿到槍」搶回網路聲量

過年就是要吃火鍋　陳其邁SOP報乎你知！先涮肉後放菜

過年看文藝／故宮寶物的背後　「修復師將文物視為自己生命」

德國機場「快速通關告示」塗銷台灣　外交部：不受影響

機師罷工事件傳陰謀論　周錫瑋喊話蔡英文：放華航一馬吧

春節拚聲量！蔡英文拜年、柯文哲找YouTuber　全輸放假的韓國瑜

府院關注華航罷工　盼勞資協商成三贏局面

賞梅花不用出遠門　走春就到榮星、民生2公園賞寒梅

挨批態度強硬！林淑芬爆何煖軒「無法溝通、最該被開除」

嚴德發視導作戰指揮中心　肯定官兵密切監控確保台海安全

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

林俊傑答應露腹肌還狂吃ＸＤ　謝霆鋒：露一塊還是八塊？

華航機師「罷工事件簿」　24小時必知大事懶人包看這

16歲少女籌學費「扮恐龍」遭毆打　網友肉搜！男喊冤：會提毀謗告訴

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

30年來罕見！旗津遊客當日破5萬 等渡輪排隊人龍長到2小時才搭成

蔡英文臉書斷開文青風！「撿到槍」搶回網路聲量

過年就是要吃火鍋　陳其邁SOP報乎你知！先涮肉後放菜

過年看文藝／故宮寶物的背後　「修復師將文物視為自己生命」

德國機場「快速通關告示」塗銷台灣　外交部：不受影響

機師罷工事件傳陰謀論　周錫瑋喊話蔡英文：放華航一馬吧

春節拚聲量！蔡英文拜年、柯文哲找YouTuber　全輸放假的韓國瑜

府院關注華航罷工　盼勞資協商成三贏局面

賞梅花不用出遠門　走春就到榮星、民生2公園賞寒梅

挨批態度強硬！林淑芬爆何煖軒「無法溝通、最該被開除」

嚴德發視導作戰指揮中心　肯定官兵密切監控確保台海安全

佛系海豹「閉眼升天！」　網盯5秒笑爆：被耽誤的諧星

搭貢多拉船、朝聖世界最美咖啡館！威尼斯一日遊必去景點

「你已經很棒了」　信心喊話養成孩子玻璃心？！

港版瑤瑤掀上衣…滿身紅疹網嚇傻！　生子4個月親吐「照顧寶寶陰暗面」

小王傳訊人妻「比較緊、求我進去」搞曖昧　夫看見崩潰

不怕被孤立！華為靠內需就夠了　供應鏈豬年開工搶錢

謝政鵬首闖ATP決賽　屈居亞軍排名再寫台灣歷史

捨棄針筒改用「蚊子採血」驗愛滋　台高中生奪美基因工程賽冠軍

「吸貓」是什麼？　一次搞懂貓奴必備十大「專業用語」

陳小春悲苦童年「3000元賣掉弟弟！」　3窮孩子逆襲他認：恨父母

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

政治熱門新聞

菸捐被拿去買花籃　監察院糾正

韓國瑜笑秀新錶！竟然是王世堅送..

北市最狂廢票！黏照片投給王世堅

送韓國瑜對錶　王世堅：韓冰先送..

觀光客變盤子　韓國瑜：列不推薦..

高嘉瑜「14歲浴衣照」曝光！雙..

世堅扶龍錶爆紅！網：已經大缺貨

邁龍燦熱線5共識　拆華航罷工炸..

會送柯P禮物？王世堅：over..

周錫瑋喊話蔡英文：放華航一馬吧

女憲兵上廁所沒報備　遭判緩刑2..

春節拚聲量　放假的韓國瑜仍居冠

王世堅送父女對錶　韓國瑜：非常..

林書豪不排除要求買斷

更多熱門

相關新聞

春節拚聲量　放假的韓國瑜仍居冠

10日是農曆春節連假最後一天，春節期間努力拜廟、開直播、與網紅錄影片，究竟會不會讓網路聲量攀升呢？然而網路溫度計的資料卻顯示，春節天天播出與網紅合作影片的台北市長柯文哲，網路聲量仍不敵一家人開心出國去峇里島度假的高雄市長韓國瑜。

周錫瑋喊話蔡英文：放華航一馬吧

華航罷工政府在幹嘛？　李艷秋揪5廢

孫大千呼籲蔡英文7天國假還勞工

民進黨推新決議文？郭正亮：確定總統候選人再談

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！

人死後血液沉澱　分散全身變屍體

他缺錢「提3方案」求救　姊姊回應讓網笑翻

旗津烤鳳螺一盤500！網求市長制裁

明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰

「反對機師罷工」地勤集結赴交部抗議

即／04:12北台灣有感地震！強晃一下

詹惟中2019預言　金豬年12生肖財運大解析

恭喜！陳意涵生了　兒子名字曝光

困1.5公尺地洞哀號　動保救5幼犬

范丞丞緊摟范冰冰自拍：介紹一下我妹

華航罷工…范瑋琪哀號挨轟！　陳建州解釋「背後重要原因」：真的會有危機

2000刮刮樂保本獎少快3萬張　網攤5年前獎金結構驚呆

被開單6同學笑倒合照　苦主：X巴

他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

更多

最夯影音

更多

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面