　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

進浣熊咖啡廳口袋要清空！　他不聽話慘被「壞手手」搓破洞

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲釜山浣熊咖啡聽「RACOONAMATATA」。（圖／記者林懿捷攝）▲釜山浣熊咖啡聽「RACOONAMATATA」。（圖／記者林懿捷攝）
▲可愛的浣熊讓人好想摸摸牠的絨毛。（圖／記者林懿捷攝，下同）

社群中心／綜合報導

釜山是現在大家到韓國旅行，除了首爾之外的熱門選擇，可以到海雲台享受沙灘陽光，到南浦洞購物，還有網友選擇來到超療癒「浣熊咖啡廳」，沒想到褲子卻被可愛頑皮的浣熊弄破了！原來是浣熊會一直抓口袋，因此規定口袋要先清空，沒有好好遵守的網友，就被熊熊的「壞手手」攻擊啦！

▲釜山浣熊咖啡聽「RACOONAMATATA」。（圖／記者林懿捷攝）

▲旅客沒有好好檢查口袋，褲子被浣熊的爪子抓破了一個洞。

這間名為「RACOONAMATATA」浣熊咖啡廳，位於釜山地鐵的慶星大釜慶大站，靠5號出口最近，店員會先告知，口袋必須清空、只能餵食店內的食物、一人一杯飲料為基本消費，當然喝飲料不重要，看浣熊才是重點！

▼萌萌的浣熊探頭跟你打招呼。

▲釜山浣熊咖啡聽「RACOONAMATATA」。（圖／記者林懿捷攝）▲釜山浣熊咖啡聽「RACOONAMATATA」。（圖／記者林懿捷攝）

店員會特別提醒，要是穿著的服裝有袋子，浣熊會一直抓口袋。這名網友自以為已經檢查乾淨，沒想到還是被好奇心旺盛的浣熊巴著不放，被有如警探上身的熊拼命伸手抓著褲子，竟發現飯店房卡還在口袋裡！但為時已晚，褲子已被浣熊抓破一個洞啦！

▲釜山浣熊咖啡聽「RACOONAMATATA」。（圖／記者林懿捷攝）

▲這間咖啡聽吸引許多外國遊客，從5號出口出來大約5～8分鐘會到達。（圖／取自韓巢）

其實浣熊是天生弱視，為了能夠分辨眼前是否有食物，演化出靈敏的觸覺系統，而觸覺的感知，來自於靈活的雙手，所以當可愛的他，將爪子伸在你的口袋不肯出來，表示口袋真的有東西！店員都會特別提醒顧客，記得將鑰匙、零錢、鍊子等雜物都拿出來，否則逃不過利爪搜查！

▼店內目前有5隻浣熊，想餵食的話，必須在店內購買零食，因為需要做食量的控制。

▲釜山浣熊咖啡聽「RACOONAMATATA」。（圖／記者林懿捷攝）

浣熊依靠前掌的觸摸，判斷眼前物體形狀、溫度等訊息，前掌和其它靈長類動物一樣，沒有毛髮覆蓋而布滿了觸感神經，所以很常看到浣熊們把食物拿在手裡搓來搓去，尤其人們餵食冰塊，牠會用雙手搓搓彷彿在洗手，大家開玩笑浣熊是潔癖症患者，其實「浣熊」的名稱就是來自於「愛洗手」的行為，牠們不是真正在清洗食物，而是在提升爪子的觸感！

▲釜山浣熊咖啡聽「RACOONAMATATA」。（圖／記者林懿捷攝）

浣熊們很親人，喜歡討抱抱和抱著人類大腿，所以計畫去浣熊咖啡聽的朋友，最好穿著長褲，這5隻胖胖的小浣熊，會用超萌的雙眼看著你，逼得你不得不掏錢出來，買零食給這些毛茸茸的小可愛！

＊店家資訊
地址：釜山市南區大淵洞68-4 2F
交通：地鐵慶星大釜慶大站5號出口，步行約5~8分鐘

ET快訊
新年戴新錶！韓國瑜笑秀「猜100次也猜不到」　竟是王世堅送的
菸品健康捐被拿去「買花籃、吃尾牙」！監察院糾正財政部
給錢握16歲女手！他「故意割她2次」留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝
國5宜蘭-坪林北返又要塞到半夜！初六5大地雷路段快改道

關鍵字：韓國,南韓,浣熊咖啡,浣熊,釜山,釜山咖啡,RACOONAMATATA,旅遊,韓國旅遊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

貪吃浣熊卡頭　獸醫開罐瞬間超緊張…看到牠的臉就噴笑惹

影／60KG羅威拿穿浣熊裝「腫成老虎」　徐文良驚呼：嚇死寶寶了！

超強逼視！胖浣熊緊握甜點櫃「掛空中哀怨」：好想吃蛋糕...

《星際異攻隊》最萌角色！　格魯特和火箭傳出有獨立影集

想揍小孩了！浣熊當DJ猛按電燈開關「喀喀喀」：快跟我一起嗨

鹿港天后宮百業籤！今年「最旺3大工作」出爐　百年不抽國運籤原因曝

3萬保本獎少2.7萬張！網攤5年前2000刮刮樂「獎金結構」驚呆：我早不玩了

女生幫夾菜都是自己討厭吃的？　苦命爸回：有小孩變雙倍

戴過矯正器才懂！他問牙套人「最後悔吃的食物」　網投這個菇：每吃必噎

嘉義過年人肉團奇景！「喪屍伯姨」包圍垃圾車撲上去拋射　地方媽媽嚇傻

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

華航機師「罷工事件簿」　24小時必知大事懶人包看這

30年來罕見！旗津遊客當日破5萬 等渡輪排隊人龍長到2小時才搭成

林俊傑答應露腹肌還狂吃ＸＤ　謝霆鋒：露一塊還是八塊？

16歲少女籌學費「扮恐龍」遭毆打　網友肉搜！男喊冤：會提毀謗告訴

板橋公寓半夜「氣爆」陽台炸爛　5人送醫　1女疑坦承鬧自殺

鹿港天后宮百業籤！今年「最旺3大工作」出爐　百年不抽國運籤原因曝

3萬保本獎少2.7萬張！網攤5年前2000刮刮樂「獎金結構」驚呆：我早不玩了

女生幫夾菜都是自己討厭吃的？　苦命爸回：有小孩變雙倍

戴過矯正器才懂！他問牙套人「最後悔吃的食物」　網投這個菇：每吃必噎

嘉義過年人肉團奇景！「喪屍伯姨」包圍垃圾車撲上去拋射　地方媽媽嚇傻

進浣熊咖啡廳口袋要清空！　他不聽話慘被「壞手手」搓破洞

國泰航空勞資陷僵局！機師工會主席請辭：不排除「升級行動」罷工

華航罷工第三天！春節連假最後日16航班取消、2航班延遲

創業要趁早！「3技能+5準則」看懂老闆們怎麼賺大錢

姊奴當到大！他缺錢吃飯「提3方案」求救　正妹姊姊們讓網友笑翻

出過死亡意外5電影！男星遭「螺旋槳奪命」　《死侍2》替身撞車亡

鹿港天后宮百業籤！今年「最旺3大工作」出爐　百年不抽國運籤原因曝

3萬保本獎少2.7萬張！網攤5年前2000刮刮樂「獎金結構」驚呆：我早不玩了

NHK用「那個泳池」做健康節目　網笑：這劇情我看過

女生幫夾菜都是自己討厭吃的？　苦命爸回：有小孩變雙倍

不歡迎新成員！喵大姐見小屁孩狂哈氣　7天後劇情神展開

戴過矯正器才懂！他問牙套人「最後悔吃的食物」　網投這個菇：每吃必噎

嘉義過年人肉團奇景！「喪屍伯姨」包圍垃圾車撲上去拋射　地方媽媽嚇傻

全台第一「搜救犬運輸車」現身新北　愛心菜販208萬捐贈

進浣熊咖啡廳口袋要清空！　他不聽話慘被「壞手手」搓破洞

「老公天天尿我身上」　 張菲媳曝閨房情趣：越尿越上面

生活熱門新聞

台南男故意割她手2次留疤　奇寶..

訂房一晚384元！他下秒收帳單..

大福興宮月老廟　舉辦拋繡球迎親

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有..

膠著6小時！華航勞資協商仍卡關

小恩恩力挺前妻：有馬妹不是婊子

老婆笑他笨！「車停這樣」老司機..

同居男每天內射　傻妹哭沒懷孕

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩..

湊出來的救護車　網友全被逼出淚

金豬年12生肖財運大公開（上）

金豬年12生肖財運大公開（下）

他缺錢「提3方案」求救　姊姊回..

華航機師薪水、休假、工時全曝光..

更多熱門

相關新聞

大陸遊4000有找！　出發無法登船

新北市蕭姓男子2018年12月向陳姓友人聲稱，只要4000元就可到大陸旅遊，於是陳男號召61名親友，繳了24萬多元，8日抵達港口準備搭船出遊時，卻發現無法登船，也一時連繫不上蕭男，覺得被騙，憤而向警方報案。警方獲報後至場處理，最後找到蕭男。蕭男向團員聲稱，因訂不到優惠船票，會在3日內歸還款項。

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世

大陸2019「回家過年」仍是主流

日防衛省宣布取消出雲號停靠釜山

南韓首架空中加油機正式服役

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

22歲上兵收假撞死！目擊：頭像破掉

他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

台南男故意割她手2次留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝

訂房一晚384元！他下秒收帳單崩潰：是美金

孝子繼承5棟房產！轉身吃掉弟媳性侵姪女

8女星「關美肌」網看傻：OMG

韓國瑜笑秀新錶！竟然是王世堅送的

范丞丞緊摟范冰冰自拍：介紹一下我妹

菸捐被拿去買花籃　監察院糾正

撿貝殼放口袋　藏致命章魚險釀悲劇

瑪莎兒子露臉了！粉絲激動「終於看到真面目」

5女星「素顏真面目」現形！網認不出

比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」當上太后卻離奇慘死

李李仁：痛不算什麼 5結紮人夫超暖

BMW大7車頭被水泥牆剖成2半　駕駛臉綠了

更多

最夯影音

更多

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面