進浣熊咖啡廳口袋要清空！　他不聽話慘被「壞手手」搓破洞



▲可愛的浣熊讓人好想摸摸牠的絨毛。（圖／記者林懿捷攝，下同）



社群中心／綜合報導



釜山是現在大家到韓國旅行，除了首爾之外的熱門選擇，可以到海雲台享受沙灘陽光，到南浦洞購物，還有網友選擇來到超療癒「浣熊咖啡廳」，沒想到褲子卻被可愛頑皮的浣熊弄破了！原來是浣熊會一直抓口袋，因此規定口袋要先清空，沒有好好遵守的網友，就被熊熊的「壞手手」攻擊啦！

▲旅客沒有好好檢查口袋，褲子被浣熊的爪子抓破了一個洞。



這間名為「RACOONAMATATA」浣熊咖啡廳，位於釜山地鐵的慶星大釜慶大站，靠5號出口最近，店員會先告知，口袋必須清空、只能餵食店內的食物、一人一杯飲料為基本消費，當然喝飲料不重要，看浣熊才是重點！

▼萌萌的浣熊探頭跟你打招呼。

店員會特別提醒，要是穿著的服裝有袋子，浣熊會一直抓口袋。這名網友自以為已經檢查乾淨，沒想到還是被好奇心旺盛的浣熊巴著不放，被有如警探上身的熊拼命伸手抓著褲子，竟發現飯店房卡還在口袋裡！但為時已晚，褲子已被浣熊抓破一個洞啦！

▲這間咖啡聽吸引許多外國遊客，從5號出口出來大約5～8分鐘會到達。（圖／取自韓巢）

其實浣熊是天生弱視，為了能夠分辨眼前是否有食物，演化出靈敏的觸覺系統，而觸覺的感知，來自於靈活的雙手，所以當可愛的他，將爪子伸在你的口袋不肯出來，表示口袋真的有東西！店員都會特別提醒顧客，記得將鑰匙、零錢、鍊子等雜物都拿出來，否則逃不過利爪搜查！

▼店內目前有5隻浣熊，想餵食的話，必須在店內購買零食，因為需要做食量的控制。

浣熊依靠前掌的觸摸，判斷眼前物體形狀、溫度等訊息，前掌和其它靈長類動物一樣，沒有毛髮覆蓋而布滿了觸感神經，所以很常看到浣熊們把食物拿在手裡搓來搓去，尤其人們餵食冰塊，牠會用雙手搓搓彷彿在洗手，大家開玩笑浣熊是潔癖症患者，其實「浣熊」的名稱就是來自於「愛洗手」的行為，牠們不是真正在清洗食物，而是在提升爪子的觸感！

浣熊們很親人，喜歡討抱抱和抱著人類大腿，所以計畫去浣熊咖啡聽的朋友，最好穿著長褲，這5隻胖胖的小浣熊，會用超萌的雙眼看著你，逼得你不得不掏錢出來，買零食給這些毛茸茸的小可愛！



＊店家資訊

地址：釜山市南區大淵洞68-4 2F

交通：地鐵慶星大釜慶大站5號出口，步行約5~8分鐘