缺眼科醫！65偏鄉成模糊世界　郭政彰拍「女童偷哭」：忘不了

▲郭政彰拍下女孩流淚照，希望大家共同關注偏鄉醫療缺乏問題。（圖／防盲基金會授權提供，下同）

生活中心／綜合報導

在醫療資源豐沛的台灣，竟然還有65個偏鄉沒有眼科醫師，又以台東最為嚴重，佔總數約2成左右。台灣防盲基金會和攝影師郭政彰合作，藉由一張女童因為被沒收iPad，在眼角流下傷心眼淚的照片，希望大眾能重視偏鄉的醫療困境。

據防盲基金會統計，全台共有65個偏鄉沒有眼科醫師，最嚴重的視力偏鄉依序為台東13處，屏東10處，花蓮9處，高雄6處，南投、澎湖、金門則有5處，只有台北擁有完善的眼科資源。台灣隨著高度近視人口增加，罹患青光眼、白內障、視網膜病變的風險也隨之提高。

「8成眼疾可被預防或治療！」防盲基金會與郭政彰合作，利用1年時間深入台灣偏鄉，用鏡頭記錄下缺乏眼睛醫療照護的老人與孩童，在「醫在偏鄉公益攝影展」中用一張張影像，試圖喚醒台灣人對偏鄉的重視。

▲基金會深入偏鄉，幫居民檢查視力。

郭政彰走遍新竹縣尖石鄉、五峰鄉，到屏東縣霧台鄉、高雄市桃源區等地區，聽到不少孩子說沒去配眼鏡是因為媽媽沒錢，長輩也誤以為年紀大看不清楚很正常，經過義診後，才知道白內障可以開刀治療，霧茫茫的世界是不正常的。

在這麼多的案例中，郭政彰有一個案例最為深刻。他說，有一天在高雄市桃源區進行眼睛檢查及矯正，6歲小女童被爸爸帶來檢查視力，意外發現小女童兩眼視差相當嚴重，已經是近視，後來被爸爸沒收iPad，獨自在垃圾桶旁哭泣，這一幕想忘都忘不了。

防盲基金會董事長蔡瑞芳表示，基金會過去曾到緬甸、柬埔寨、尼泊爾等地服務，很多國家的孩子也因醫療資源缺乏，無法處理眼疾。但走訪台灣偏鄉，發現狀況和海外類似，因醫療資源、交通不便，孩子的視力問題常被忽視。

蔡瑞芳說，台灣高度近視人口逐年增加，高度近視會增加罹患青光眼、白內障、視網膜病變、視網膜剝離的風險。但很多民眾對眼疾的認識不多，或沒有正確的護眼知識。他提醒，有8成的眼疾是可以被預防或治療而不會導致失明，大眾應積極搶救眼睛健康。

▲藉由教導小朋友正確的醫療知識，希望降低視力疾病。